TCL выпустила смартфон с экраном, который складывается втрое23.05.24
Компания TCL продолжает впечатлять инновациями, представив свои новинки на двух крупных отраслевых мероприятиях. На конференции SID 2024 компания оказалась в центре внимания благодаря первому в мире телефону с тройным складыванием. Прототип этой концепции был представлен еще в 2019 году, но в этом году он превратился в полностью функциональное устройство. В развернутом состоянии телефон имеет просторный 7,85-дюймовый дисплей, стирая границу между смартфоном и планшетом.
Ключевая особенность устройства – это технология «Free-type» дисплея, которая позволяет телефону складываться в различные конфигурации. TCL удалось решить проблему чрезмерной толщины, внедрив новую панель толщиной всего 427 микрон, что делает телефон относительно тонким.
Технология 3D-сканирования лиц с использованием датчиков, расположенных под экраном, повышает уровень безопасности устройства. Все дисплейное пространство, включая зону датчиков, имеет равномерную плотность пикселей в 420 PPI.
Дисплейная панель оснащена технологией LTPO (оксид низкотемпературного поликристалла), которая позволяет динамически изменять частоту обновления экрана от 1 Гц до 120 Гц. Это оптимизирует время работы от батареи и обеспечивает плавные визуальные эффекты при необходимости.
Хотя детали массового производства и даты выпуска пока остаются неизвестными, телефон с тройным складыванием от TCL представляет собой значительный прорыв в мобильной технологии. Существуют слухи, что конкуренты, такие как Huawei и Samsung, разрабатывают еще более сложные технически складные модели мобильных устройств.
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