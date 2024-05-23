TCL випустила смартфон із екраном, який складається втричі

Компанія TCL продовжує вражати інноваціями, представивши свої новинки на двох великих галузевих заходах. На конференції SID 2024 компанія опинилася у центрі уваги завдяки першому у світі телефону з потрійним складанням. Прототип цієї концепції був представлений ще в 2019 році, але цього року він перетворився на повністю функціональний пристрій. У розгорнутому стані телефон має просторий 7,85-дюймовий дисплей, стираючи кордон між смартфоном та планшетом.

Ключова особливість пристрою – це технологія Free-type дисплея, яка дозволяє телефону складатися в різні конфігурації. TCL вдалося вирішити проблему надмірної товщини, впровадивши нову панель завтовшки всього 427 мікрон, що робить телефон відносно тонким.

Технологія 3D-сканування облич із використанням датчиків, розташованих під екраном, підвищує рівень безпеки пристрою. Весь дисплейний простір, включаючи зону датчиків, має рівномірну щільність пікселів 420 PPI.

Дисплейна панель оснащена технологією LTPO (оксид низькотемпературного полікристалу), що дозволяє динамічно змінювати частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц. Це оптимізує час роботи від батареї та забезпечує плавні візуальні ефекти за потреби.

Хоча деталі масового виробництва та дати випуску поки що залишаються невідомими, телефон з потрійним складанням від TCL є значним проривом у мобільній технології. Існують чутки, що конкуренти, такі як Huawei та Samsung, розробляють ще складніші технічно складні моделі мобільних пристроїв.