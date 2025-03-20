Super Flower Leadex Platinum — 2800-ваттный блок питания с четырьмя разъёмами 12V-2×6

Super Flower представила блок питания Leadex Platinum мощностью 2800 Вт, соответствующий стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1. Устройство было анонсировано на Computex 2024 и вскоре поступит в продажу, а в зарубежных магазинах уже доступен предзаказ за $900.

Главной особенностью модели SF-2800F14HP стало наличие четырех разъемов 12V-2×6, предназначенных для мощных видеокарт. Также предусмотрены стандартные PCI-E Power (6+2)-pin. Блок питания получил сертификацию Cybenetics Platinum, вентилятор на двойном шарикоподшипнике и 10-летнюю гарантию.

Официальный старт продаж Super Flower Leadex Platinum намечен на середину следующего месяца.

Seasonic представила новую линейку блоков питания Core GX ATX 3, которая включает устройства мощностью от 650 до 1000 Вт. Эти блоки питания соответствуют современным стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает их подходящими для работы с высокопроизводительными видеокартами, благодаря наличию разъёма 12V-2×6. Все модели имеют сертификат энергоэффективности 80 Plus Gold и модульную систему подключения кабелей.

Блоки питания Core GX ATX 3 используют схемотехнический дизайн OptiSink с силовыми элементами для поверхностного монтажа, что способствует улучшенному теплоотведению. В устройстве установлен 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике, обеспечивающий тихую работу. Корпус имеет компактные размеры 140x150x86 мм. Производитель предоставляет 7-летнюю гарантию на всю серию.

Цены на блоки питания Seasonic Core GX ATX 3 составляют $90 за модель мощностью 650 Вт, $100 за 750 Вт, $120 за 850 Вт и $150 за 1000 Вт. Белые версии стоят на $10 дороже. Подробные характеристики доступны на официальном сайте Seasonic.