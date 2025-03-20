Super Flower Leadex Platinum — 2800-ваттный блок питания с четырьмя разъёмами 12V-2×620.03.25
Super Flower представила блок питания Leadex Platinum мощностью 2800 Вт, соответствующий стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1. Устройство было анонсировано на Computex 2024 и вскоре поступит в продажу, а в зарубежных магазинах уже доступен предзаказ за $900.
Главной особенностью модели SF-2800F14HP стало наличие четырех разъемов 12V-2×6, предназначенных для мощных видеокарт. Также предусмотрены стандартные PCI-E Power (6+2)-pin. Блок питания получил сертификацию Cybenetics Platinum, вентилятор на двойном шарикоподшипнике и 10-летнюю гарантию.
Официальный старт продаж Super Flower Leadex Platinum намечен на середину следующего месяца.
Seasonic представила новую линейку блоков питания Core GX ATX 3, которая включает устройства мощностью от 650 до 1000 Вт. Эти блоки питания соответствуют современным стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает их подходящими для работы с высокопроизводительными видеокартами, благодаря наличию разъёма 12V-2×6. Все модели имеют сертификат энергоэффективности 80 Plus Gold и модульную систему подключения кабелей.
Блоки питания Core GX ATX 3 используют схемотехнический дизайн OptiSink с силовыми элементами для поверхностного монтажа, что способствует улучшенному теплоотведению. В устройстве установлен 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике, обеспечивающий тихую работу. Корпус имеет компактные размеры 140x150x86 мм. Производитель предоставляет 7-летнюю гарантию на всю серию.
Цены на блоки питания Seasonic Core GX ATX 3 составляют $90 за модель мощностью 650 Вт, $100 за 750 Вт, $120 за 850 Вт и $150 за 1000 Вт. Белые версии стоят на $10 дороже. Подробные характеристики доступны на официальном сайте Seasonic.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Super Flower Leadex Platinum — 2800-ваттный блок питания с четырьмя разъёмами 12V-2×6 блок питания
Super Flower представила блок питания Leadex Platinum мощностью 2800 Вт, соответствующий стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1.
Western Digital представила жесткий диск на 26 ТБ для NAS NAS WD Western Digital жесткий диск
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro объемом 26 ТБ, предназначенный для сетевых хранилищ (NAS).
Super Flower Leadex Platinum — 2800-ваттный блок питания с четырьмя разъёмами 12V-2×6
Western Digital представила жесткий диск на 26 ТБ для NAS
Монитор ViewSonic ColorPro VP2788-5K планируется как альтернатива Apple Studio Display
Kensington выпустила мышку с трекболом
Counter-Strike 2 установил рекорд онлайна — 1,825 млн игроков
RCS-сообщения на Android и iOS получат сквозное шифрование
Электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 имеет запас хода 175 км и стоит 11 тысяч у.е.
Valve: Игроки провели 330 млн часов за Steam Deck в 2024 году
ChatGPT теперь можно сделать ассистентом по умолчанию в Android
Игра Fortnite выйдет для Windows-устройств с ARM
Китай купил у Samsung чипов на $44 миллиарда
Facebook будет платить авторам Stories