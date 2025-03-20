Super Flower Leadex Platinum – 2800-ватний блок живлення з чотирма роз’ємами 12V-2×620.03.25
Super Flower представила блок живлення Leadex Platinum потужністю 2800 Вт, що відповідає стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1. Пристрій був анонсований на Computex 2024 і незабаром надійде у продаж, а в закордонних магазинах вже доступне попереднє замовлення за $900.
Головною особливістю моделі SF-2800F14HP стала наявність чотирьох роз’ємів 12V-2×6, призначених для потужних відеокарт. Також передбачені стандартні PCI-E Power (6+2)-pin. Блок живлення отримав сертифікацію Cybenetics Platinum, вентилятор на подвійному шарикопідшипнику та 10-річну гарантію.
Офіційний старт продажів Super Flower Leadex Platinum заплановано на середину наступного місяця.
Seasonic представила нову лінійку блоків живлення Core GX ATX 3, яка включає в себе пристрої потужністю від 650 до 1000 Вт. Ці блоки живлення відповідають сучасним стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, що робить їх придатними для роботи з високопродуктивними відеокартами завдяки наявності роз’єму 12V-2×6. Всі моделі мають сертифікат енергоефективності 80 Plus Gold та модульну систему підключення кабелів.
Блоки живлення Core GX ATX 3 використовують схемотехнічний дизайн OptiSink із силовими елементами для поверхневого монтажу, що сприяє покращеному тепловідведенню. У пристрої встановлено 120-мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику, що забезпечує тиху роботу. Корпус має компактні розміри 140х150х86 мм. Виробник надає 7-річну гарантію на всю серію.
Ціни на блоки живлення Seasonic Core GX ATX 3 становлять $90 за модель потужністю 650 Вт, $100 за 750 Вт, $120 за 850 Вт та $150 за 1000 Вт. Білі версії коштують на $10 дорожче. Детальні характеристики доступні на офіційному сайті Seasonic.
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