Super Flower Leadex Platinum – 2800-ватний блок живлення з чотирма роз’ємами 12V-2×6

Super Flower представила блок живлення Leadex Platinum потужністю 2800 Вт, що відповідає стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1. Пристрій був анонсований на Computex 2024 і незабаром надійде у продаж, а в закордонних магазинах вже доступне попереднє замовлення за $900.

Головною особливістю моделі SF-2800F14HP стала наявність чотирьох роз’ємів 12V-2×6, призначених для потужних відеокарт. Також передбачені стандартні PCI-E Power (6+2)-pin. Блок живлення отримав сертифікацію Cybenetics Platinum, вентилятор на подвійному шарикопідшипнику та 10-річну гарантію.

Офіційний старт продажів Super Flower Leadex Platinum заплановано на середину наступного місяця.

Seasonic представила нову лінійку блоків живлення Core GX ATX 3, яка включає в себе пристрої потужністю від 650 до 1000 Вт. Ці блоки живлення відповідають сучасним стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, що робить їх придатними для роботи з високопродуктивними відеокартами завдяки наявності роз’єму 12V-2×6. Всі моделі мають сертифікат енергоефективності 80 Plus Gold та модульну систему підключення кабелів.

Блоки живлення Core GX ATX 3 використовують схемотехнічний дизайн OptiSink із силовими елементами для поверхневого монтажу, що сприяє покращеному тепловідведенню. У пристрої встановлено 120-мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику, що забезпечує тиху роботу. Корпус має компактні розміри 140х150х86 мм. Виробник надає 7-річну гарантію на всю серію.

Ціни на блоки живлення Seasonic Core GX ATX 3 становлять $90 за модель потужністю 650 Вт, $100 за 750 Вт, $120 за 850 Вт та $150 за 1000 Вт. Білі версії коштують на $10 дорожче. Детальні характеристики доступні на офіційному сайті Seasonic.