Стилусы SonarPen делают из тачпада MacBook графический планшет01.05.25
Компания SonarPen расширила возможности своих устройств, добавив поддержку MacBook для стилусов SonarPen и SonarPen 2. Ранее эти гаджеты работали только с iPad, однако теперь ими можно пользоваться и на ноутбуках с macOS 11 и новее. Для подключения к моделям без порта USB-C потребуется специальный адаптер.
С помощью программы SonarPen Driver пользователи смогут превратить тачпад MacBook в полноценный графический планшет. Стилусы поддерживают работу с такими популярными приложениями, как Clip Studio Paint, Artrage, Art Studio Pro, Inkscape, Photoshop, Krita, Gimp и рядом других. Устройства позволяют настраивать чувствительность к нажатию и углу наклона пера, предлагая точность, необходимую для профессиональной работы. При этом SonarPen остаётся более доступной альтернативой по сравнению с Apple Pencil.
Apple объявила даты проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2025, которая пройдет с 9 по 13 июня.
Как и в предыдущие годы, мероприятие будет включать онлайн-сессии для разработчиков, а также основную презентацию, назначенную на 9 июня в Apple Park.
Ожидается, что в рамках основной презентации компания представит новые версии iOS, iPadOS и macOS. В этом году изменения в интерфейсе могут напоминать дизайн visionOS, в котором используются полупрозрачные элементы. На это намекает логотип конференции, содержащий число 25 в стеклянном стиле. Обновление обещает стать самым крупным редизайном программных платформ с момента выхода iOS 7.
Помимо основной презентации, компания проведет офлайн-мероприятия для разработчиков. Участники смогут пообщаться с экспертами Apple в индивидуальных и групповых лабораторных сессиях, а также принять участие в специальных программах. Количество билетов для желающих посетить событие будет ограниченным. В течение пяти дней онлайн-сессии будут доступны для всех заинтересованных пользователей бесплатно.
Программу посещения Apple Park 9 июня смогут пройти участники Apple Developer Program, выпускники Apple Entrepreneur Camp, победители прошлых лет Swift Student Challenge и члены Apple Developer Enterprise Program. Отбор будет проводиться с помощью случайной лотереи.
Ранее, в феврале, Apple провела конкурс Swift Student Challenge, и в ближайшее время должны быть объявлены победители. Им предложат принять участие в многодневной программе в Купертино.
Дополнительная информация о WWDC 2025 будет доступна в приложении Apple Developer и на официальном сайте Apple Developer ближе к дате проведения мероприятия.
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