Стілус SonarPen роблять з тачпада MacBook графічний планшет01.05.25
Компанія SonarPen розширила можливості своїх пристроїв, додавши підтримку MacBook для стілусів SonarPen та SonarPen 2. Раніше ці гаджети працювали тільки з iPad, проте тепер ними можна користуватися і на ноутбуках з macOS 11 та новішими. Для підключення до моделей без порту USB-C потрібен спеціальний адаптер.
За допомогою програми SonarPen Driver користувачі зможуть перетворити тачпад MacBook на повноцінний графічний планшет. Стилуси підтримують роботу з такими популярними програмами, як Clip Studio Paint, Artrage, Art Studio Pro, Inkscape, Photoshop, Krita, Gimp та інших. Пристрої дозволяють налаштовувати чутливість до натискання та кута нахилу пера, пропонуючи точність, необхідну для професійної роботи. При цьому SonarPen залишається доступнішою альтернативою в порівнянні з Apple Pencil.
Apple оголосила дати проведення щорічної конференції для розробників WWDC 2025, що проходитиме з 9 по 13 червня.
Як і попередні роки, захід включатиме онлайн-сесії для розробників, а також основну презентацію, призначену на 9 червня в Apple Park.
Очікується, що у рамках основної презентації компанія представить нові версії iOS, iPadOS та macOS. Цього року зміни в інтерфейсі можуть нагадувати дизайн VisionOS, в якому використовуються напівпрозорі елементи. На це натякає логотип конференції, що містить 25 у скляному стилі. Оновлення обіцяє стати найбільшим редизайном програмних платформ із моменту виходу iOS 7.
Крім основної презентації компанія проведе офлайн-заходи для розробників. Учасники зможуть поспілкуватися з експертами Apple в індивідуальних та групових лабораторних сесіях, а також взяти участь у спеціальних програмах. Кількість квитків для охочих відвідати подію буде обмеженою. Протягом п’яти днів онлайн-сесії будуть доступні всім зацікавлених користувачів безкоштовно.
Програму відвідування Apple Park 9 червня зможуть пройти учасники Apple Developer Program, випускники Apple Entrepreneur Camp, переможці минулих років Swift Student Challenge та члени Apple Developer Enterprise Program. Відбір буде проводитись за допомогою випадкової лотереї.
Раніше, у лютому, Apple провела конкурс Swift Student Challenge, і найближчим часом мають бути оголошені переможці. Їм запропонують взяти участь у багатоденній програмі у Купертіно. Додаткова інформація про WWDC 2025 буде доступна у додатку Apple Developer та на офіційному сайті Apple Developer ближче до дати проведення заходу.
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