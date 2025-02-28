Steam Deck продается лучше чем ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw вместе взятые28.02.25
Через три года с момента выхода Steam Deck опередила конкурентов в лице ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw. По оценкам аналитической компании IDC, продажи консоли Valve составили от 3,7 до 4 миллионов единиц, что составляет более половины общего объема продаж портативных устройств на Windows и SteamOS (около 6 миллионов).
IDC не учитывает китайские консоли GPD, Ayaneo и OneXPlayer, однако их рыночная доля, скорее всего, незначительна.
Несмотря на популярность Steam Deck, консоль все чаще сталкивается с ограничениями производительности, особенно в новых играх на Unreal Engine 5. Однако Valve не спешит выпускать Steam Deck 2, объясняя это желанием дождаться существенного технологического прорыва, позволяющего увеличить производительность без снижения автономности.
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Steam Deck продается лучше чем ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw вместе взятые Steam кносоль статистика
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