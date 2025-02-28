Steam Deck продається краще ніж ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw разом узяті28.02.25
За три роки з моменту виходу Steam Deck випередила конкурентів, таких як ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw. За оцінками аналітичної компанії IDC, продажі консолі Valve склали від 3,7 до 4 мільйонів одиниць, що становить понад половину від загального обсягу продажів портативних пристроїв на Windows та SteamOS (близько 6 мільйонів).
IDC не враховує китайські консолі GPD, Ayaneo та OneXPlayer, проте їхня ринкова частка, ймовірно, незначна.
Попри популярність Steam Deck, консоль все частіше стикається з обмеженнями продуктивності, особливо у нових іграх на Unreal Engine 5. Однак Valve не поспішає випускати Steam Deck 2, пояснюючи це бажанням дочекатися суттєвого технологічного прориву, який дозволить збільшити продуктивність без зниження автономності.
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Steam Deck продається краще ніж ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw разом узяті Steam статистика
Незважаючи на популярність Steam Deck, консоль все частіше стикається з обмеженнями продуктивності, особливо у нових іграх на Unreal Engine 5.
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