Steam Deck продається краще ніж ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw разом узяті

За три роки з моменту виходу Steam Deck випередила конкурентів, таких як ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw. За оцінками аналітичної компанії IDC, продажі консолі Valve склали від 3,7 до 4 мільйонів одиниць, що становить понад половину від загального обсягу продажів портативних пристроїв на Windows та SteamOS (близько 6 мільйонів).

IDC не враховує китайські консолі GPD, Ayaneo та OneXPlayer, проте їхня ринкова частка, ймовірно, незначна.

Попри популярність Steam Deck, консоль все частіше стикається з обмеженнями продуктивності, особливо у нових іграх на Unreal Engine 5. Однак Valve не поспішає випускати Steam Deck 2, пояснюючи це бажанням дочекатися суттєвого технологічного прориву, який дозволить збільшити продуктивність без зниження автономності.