Статистика и итоги 2024 года Glovo, Uklon, Bolt

Сервис доставки Glovo сообщил, что в декабре 2024 года общее количество заказов в мире превысило 1 миллиард с момента основания компании в Барселоне почти 10 лет назад.

В Украине количество заказов выросло на 30%, а число единиц товаров — на 39% по сравнению с прошлым годом. Самым активным пользователем стал житель Львова, оформивший 932 заказа на сумму 274 тысячи гривен, а рекорд по расстоянию установил курьер, проехавший 23 тысячи километров.

Пик заказов пришёлся на 8 марта. Самая дорогая покупка — доставка вина в Киеве на сумму 25 тысяч гривен. Рекорд по числу товаров из одного заказа был зафиксирован в супермаркете Броваров — 148 единиц.

Сегмент ресторанной доставки вырос на 26%. Лидером стала итальянская кухня, сместив американскую на второе место. Также популярными были азиатская, украинская и ближневосточная кухни. Самыми заказываемыми блюдами стали бургер, борщ, лапша с курицей, шаурма и салат Цезарь.

Украина заняла второе место после Испании по популярности самовывоза из ресторанов. Формат «Заберу сам» вырос на 16%, особенно в Киеве, Львове и Днепре.

Заказы в категории Q-comm (продукты, лекарства и непродовольственные товары) увеличились на 48%. Чаще всего продукты заказывали по воскресеньям в 19:00, а самыми популярными товарами стали бананы, картофель, огурцы, помидоры и минеральная вода.

Категория «Цветы» выросла вдвое. Лидерами стали тюльпаны и красные розы. Житель Винницы потратил 78 тысяч гривен на 41 заказ цветов. Заказы безрецептурных лекарств выросли на 55%.

Итоги года Uklon

В этом году украинцы проехали более 842 млн километров и провели на дорогах почти 14 млн часов, пользуясь сервисом такси Uklon. Чаще всего чаевые водителям давали в Киеве. Также столица отметилась наибольшим количеством вызовов для поездок с животными, запросами на доставку и поездками бизнес-класса.

Итоги года Bolt

Самый активный пользователь совершил 1188 поездок (более 3 поездок в день), тогда как самая длинная зафиксированная поездка достигла 964 км и обошлась в ₴19 100.

Что касаемо статистики сервиса проката электросамокатов, то самой популярной локацией для начала поездки стал ТРЦ «Форум» во Львове, а завершения — станция метро Политехнический институт в Киеве.