Статистика та підсумки 2024 року Glovo, Uklon, Bolt

Сервіс доставки Glovo повідомив, що у грудні 2024 року загальна кількість замовлень у світі перевищила 1 мільярд із моменту заснування компанії в Барселоні майже 10 років тому.

В Україні кількість замовлень зросла на 30%, а кількість одиниць товарів – на 39% порівняно з минулим роком. Найактивнішим користувачем став мешканець Львова, який оформив 932 замовлення на суму 274 тисячі гривень, а рекорд на відстані встановив кур’єр, який проїхав 23 тисячі кілометрів.

Пік замовлень припав на 8 березня. Найдорожча покупка – доставка вина у Києві на суму 25 тисяч гривень. Рекорд за кількістю товарів з одного замовлення було зафіксовано у супермаркеті Броварів – 148 одиниць.

Сегмент ресторанної доставки зріс на 26%. Лідером стала італійська кухня, змістивши американську на друге місце. Також популярними були азіатська, українська та близькосхідна кухні. Найбільш стравами стали бургер, борщ, локшина з куркою, шаурма і салат Цезар.

Україна посіла друге місце після Іспанії за популярністю самовивезення із ресторанів. Формат «Заберу сам» виріс на 16%, особливо у Києві, Львові та Дніпрі.

Замовлення у категорії Q-comm (продукти, ліки та непродовольчі товари) збільшилися на 48%. Найчастіше продукти замовляли щонеділі о 19:00, а найпопулярнішими товарами стали банани, картопля, огірки, помідори та мінеральна вода.

Категорія «Квіти» зросла вдвічі. Лідерами стали тюльпани та червоні троянди. Вінниччина витратив 78 тисяч гривень на 41 замовлення квітів. Замовлення безрецептурних ліків зросли на 55%.

Підсумки року Uklon

Цього року українці проїхали понад 842 млн. кілометрів і провели на дорогах майже 14 млн. годин, користуючись сервісом таксі Uklon. Найчастіше чайові водіям давали у Києві. Також столиця відзначилася найбільшою кількістю викликів для поїздок із тваринами, запитами на доставку та поїздками бізнес-класу.

Підсумки року Bolt

Найактивніший користувач здійснив 1188 поїздок (понад 3 поїздки на день), тоді як найдовша зафіксована поїздка досягла 964 км і обійшлася в ₴19 100.

Щодо статистики сервісу прокату електросамокатів, то найпопулярнішою локацією для початку поїздки став ТРЦ «Форум» у Львові, а завершення — станція метро Політехнічний інститут у Києві.