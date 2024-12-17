Статистика: 1 млрд пользователей ежедневно смотрит YouTube с телевизора

YouTube подвела итоги 2024 года, акцентировав внимание на активном использовании платформы для просмотра видео на телевизорах. Главные моменты отчета:

Просмотры на ТВ Пользователи ежедневно смотрят 1 миллиард часов контента на телевизорах.

Интерес к спортивному контенту увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом.

Подкасты стали новым трендом — ежемесячно зрители просматривают на телевизорах не менее 400 миллионов часов подкастов. Семейный и детский контент Рост популярности семейных и детских каналов благодаря усилиям по улучшению безопасности платформы.

Введены новые функции родительского контроля, чтобы ограничить доступ детей к нежелательному контенту. Технические улучшения На 35% больше видео в формате 4K загружено в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Добавление кнопки подписки в видеоплеере на телевизорах увеличило подписки через этот канал на 40%. Монетизация для авторов Количество авторов, получающих основную часть дохода от просмотров на телевизорах, выросло на 30%.

Данные показывают, что телевизоры становятся ключевой платформой для YouTube, особенно в сегментах спорта, семейного контента и подкастов. Компания продолжает адаптироваться к запросам пользователей, делая опыт просмотра удобнее и интереснее. Полный отчет по всем данным платформы ожидается позже.

Google традиционно подводит итоги года и представляет рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей*. В компании проанализировали популярность поисковых запросов. Какие их них в разных категориях выросла больше всего за год, и определили наиболее интересовавших украинцев в течение 2024 года.

Среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «График отключения света». На второй позиции оказался запрос Евро 2024, а на третьей – «Сирский». Также в топе запросов года – «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».

В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Серский. Украинцы также активно интересовались такими людьми как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Гаррис и Клавдия Петровна.

Что касается потерь 2024 года, больше всего запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Елене Делоне.

В категории «Фильмы» лидером стал украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе». На второй и третьей позициях – сиквелы популярных фильмов: анимация «Мыслями наизнанку 2» и космическая фантастика «Дюна. Часть вторая». Также значительный интерес украинцев вызвали одни из обсуждаемых фильмов года «Солтберн» и «Субстанция», а также украинский мистический фильм ужасов «Конотопская ведьма».

Среди поисковых запросов о покупках в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить энергетические решения – EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов в этой категории дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.