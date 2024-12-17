Статистика: 1 млрд користувачів щодня дивиться YouTube з телевізора17.12.24
YouTube підбила підсумки 2024 року, наголосивши на активному використанні платформи для перегляду відео на телевізорах. Головні моменти звіту:
- Перегляди на ТБ
- Користувачі щодня дивляться 1 мільярд годин контенту на телевізорах.
- Інтерес до спортивного контенту збільшився на 30% порівняно з минулим.
- Підкасти стали новим трендом — щомісяця глядачі переглядають на телевізорах щонайменше 400 мільйонів годин подкастів.
- Сімейний та дитячий контент
- Зростання популярності сімейних та дитячих каналів завдяки зусиллям щодо покращення безпеки платформи.
- Введено нові функції батьківського контролю, щоб обмежити доступ дітей до небажаного контенту.
- Технічні покращення
- На 35% більше відео у форматі 4K завантажено у 2024 році порівняно з 2023 роком.
- Додавання кнопки підписки у відеоплеєрі на телевізорах збільшило підписки через цей канал на 40%.
- Монетизація для авторів
- Кількість авторів, які отримують основну частину доходу від переглядів на телевізорах, зросла на 30%.
Дані показують, що телевізори стають ключовою платформою для YouTube, особливо у сегментах спорту, сімейного контенту та подкастів. Компанія продовжує адаптуватися до запитів користувачів, роблячи досвід перегляду зручнішим та цікавішим. Повний звіт за всіма даними платформи очікується пізніше.
Google традиційно підбиває підсумки року та представляє рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів*. У компанії проаналізували популярність пошукових запитів.
Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію зайнявши запит «Графік відключення світла». На другій позиції опинився запит Євро 2024, а на третій – Сірський. Суджа».
У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сєрський. Українці також активно цікавилися такими людьми як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.
Що стосується втрат 2024 року, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Олену Делону.
У категорії «Фільми» лідером став український документальний фільм «20 днів у Маріуполі». обговорюваних фільмів року “Солтберн” та “Субстанція”, а також український містичний фільм жахів “Конотопська відьма”.
Серед пошукових запитів про покупки у 2024 році українці найбільше цікавилися, де купити енергетичні рішення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі.
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