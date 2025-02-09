Стартап выпустил ударный дрон в форме мяча регби. Он запускается броском09.02.25
Стартап XDOWN представил дрон-камикадзе PS Killer с запуском «из рук». XDOWN разработал компактный ударный дрон PS Killer, который можно буквально бросать в сторону цели. Он адаптирован для быстрого запуска и работает по принципу «брось и забудь», что делает его удобным для спецподразделений.
Что известно о PS Killer
- Дрон выполнен в форме мяча для американского футбола
- Запуск осуществляется вручную, после чего в воздухе он раскрывает крылья и винты за 2 секунды
- Развивает скорость до 250 км/ч
- Дальность полета – более 60 км
- Ориентирован на высокоточечные удары
На опубликованных изображениях нет оптических систем, что вызывает сомнения в методах наведения. Также дистанционное управление на 60 км требует мощных ретрансляторов, что может указывать на работу PS Killer в составе «роя» дронов.
Если заявленные характеристики подтвердятся, PS Killer станет одним из самых быстрых и удобных дронов-камикадзе на рынке, способным эффективно работать в спецоперациях.
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Стартап выпустил ударный дрон в форме мяча регби. Он запускается броском война дрон стартап
Стартап XDOWN представил дрон-камикадзе PS Killer с запуском «из рук». XDOWN разработал компактный ударный дрон PS Killer, который можно буквально бросать в сторону цели
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