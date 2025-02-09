Стартап выпустил ударный дрон в форме мяча регби. Он запускается броском

Стартап XDOWN представил дрон-камикадзе PS Killer с запуском «из рук». XDOWN разработал компактный ударный дрон PS Killer, который можно буквально бросать в сторону цели. Он адаптирован для быстрого запуска и работает по принципу «брось и забудь», что делает его удобным для спецподразделений.

Что известно о PS Killer

Дрон выполнен в форме мяча для американского футбола

Запуск осуществляется вручную, после чего в воздухе он раскрывает крылья и винты за 2 секунды

Развивает скорость до 250 км/ч

Дальность полета – более 60 км

Ориентирован на высокоточечные удары

На опубликованных изображениях нет оптических систем, что вызывает сомнения в методах наведения. Также дистанционное управление на 60 км требует мощных ретрансляторов, что может указывать на работу PS Killer в составе «роя» дронов.

Если заявленные характеристики подтвердятся, PS Killer станет одним из самых быстрых и удобных дронов-камикадзе на рынке, способным эффективно работать в спецоперациях.