Стартап випустив ударний дрон у формі м’яча регбі. Він запускається кидком

Стартап XDOWN представив дрон-камікадзе PS Killer із запуском “з рук”. XDOWN розробив компактний ударний дрон PS Killer, який можна буквально кидати у бік мети. Він адаптований для швидкого запуску та працює за принципом «кинь і забудь», що робить його зручним для спецпідрозділів.

Що відомо про PS Killer

Дрон виконаний у формі м’яча для американського футболу

Запуск здійснюється вручну, після чого в повітрі він розкриває крила та гвинти за 2 секунди

Розвиває швидкість до 250 км/год

Далекість польоту – понад 60 км

Орієнтований на високоточкові удари

На опублікованих зображеннях немає оптичних систем, що викликає сумніви щодо методів наведення. Також дистанційне керування на 60 км вимагає потужних ретрансляторів, що може вказувати на роботу PS Killer у складі «рою» дронів.

Якщо заявлені характеристики підтвердяться, PS Killer стане одним із найшвидших і найзручніших дронов-камікадзе на ринку, здатним ефективно працювати в спецопераціях.