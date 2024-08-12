Стали известны системные требования игры God of War Ragnarök для ПК12.08.24
Sony и Santa Monica Studio объявили системные требования для предстоящей ПК-версии игры God of War Ragnarök, которая выйдет 19 сентября 2024 года. Игра, уже доступная для предварительного заказа в Steam и Epic Games Store, будет стоить украинским геймерам 1699 гривен за стандартное издание.
Для запуска God of War Ragnarök на минимальных настройках графики в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду, потребуется компьютер с процессором Core i5-4670K или Ryzen 3 1200 и видеокартой уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 5500 XT. Однако, для достижения более плавного геймплея на средних настройках в 1080p@60fps, разработчики рекомендуют использовать процессор Ryzen 5 3600 или Core i5-8600 в сочетании с видеокартой GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 5700. Что немаловажно, даже для ультра-настроек не нужны Core i9 и RTX 4090.
Для установки игры потребуется 190 ГБ свободного места на твердотельном накопителе. ПК-версия God of War Ragnarök поддерживает современные технологии масштабирования, такие как AMD FSR 3.1, Intel XeSS 1.3 и Nvidia DLSS 3.7, включая генерацию кадров.
Напомним, что God of War Ragnarök была выпущена на консолях PlayStation 4/5 в ноябре 2022 года и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. На Metacritic игра имеет рейтинг 94 балла из 100 возможных с User Score 8,1 балла. В декабре 2023 года игра получила дополнение под названием Valhalla.
Рекомендованные системные требования игры God of War Ragnarök (1080p / 60 FPS / средние настройки)
- процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;
- видеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 5700;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
Высокие требования для игры God of War Ragnarök (1440p / 60 FPS / высокие настройки)
- процессор: Intel Core i7-7700k или AMD Ryzen 7 2700X;
- видеокарта: NVIDIA RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
Производительные нужды для игры God of War Ragnarök (4K / 60 FPS / высокие настройки)
- процессор: Intel Core i7-7700k или AMD Ryzen 7 2700X;
- видеокарта: GeForce RTX 3080 Ti или AMD RX 6900 XT;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
Ультра-все на максимум (4K / 60 FPS / настройки «ультра»)
- процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 7 3700X;
- видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti или AMD RX 7900 XT;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
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