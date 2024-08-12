Стали відомі системні вимоги гри God of War Ragnarök на ПК

Sony та Santa Monica Studio оголосили системні вимоги для майбутньої ПК-версії гри God of War Ragnarök, яка вийде 19 вересня 2024 року. Гра, вже доступна для попереднього замовлення у Steam та Epic Games Store, коштуватиме українським геймерам 1699 гривень за стандартне видання.

Для запуску God of War Ragnarök на мінімальних налаштуваннях графіки в роздільній здатності 1080p з частотою 30 кадрів в секунду, знадобиться комп’ютер із процесором Core i5-4670K або Ryzen 3 1200 і відеокартою рівня GeForce GTX 1060 або Rade . Однак, для досягнення плавнішого геймплею на середніх налаштуваннях в 1080p@60fps, розробники рекомендують використовувати процесор Ryzen 5 3600 або Core i5-8600 у поєднанні з відеокартою GeForce RTX 2060 Super або Radeon RX 5700. Що важливо, навіть для ультра-налаштувань не потрібні Core i9 і RTX 4090.

Для встановлення гри потрібно 190 ГБ вільного місця на твердотільному накопичувачі. ПК-версія God of War Ragnarök підтримує сучасні технології масштабування, такі як AMD FSR 3.1, Intel XeSS 1.3 та Nvidia DLSS 3.7, включаючи генерацію кадрів.

Нагадаємо, що God of War Ragnarök була випущена на консолях PlayStation 4/5 у листопаді 2022 року та отримала високі оцінки як від критиків, так і від гравців. На Metacritic гра має рейтинг 94 бали зі 100 можливих з User Score 8,1 бала. У грудні 2023 року гра отримала додаток під назвою Valhalla.

Рекомендовані вимоги до системи God of War Ragnarök (1080p / 60 FPS / середні налаштування)

процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600;

відеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER або AMD Radeon RX 5700;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце: 190 ГБ (SSD).

Високі вимоги для гри God of War Ragnarök (1440p / 60 FPS / високі налаштування)

процесор: Intel Core i7-7700k або AMD Ryzen 7 2700X;

відеокарта: NVIDIA RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце: 190 ГБ (SSD).

Залізячні забаганки гри God of War Ragnarök (4K / 60 FPS / високі налаштування)

процесор: Intel Core i7-7700k або AMD Ryzen 7 2700X;

відеокарта: GeForce RTX 3080 Ti або AMD RX 6900 XT;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце: 190 ГБ (SSD).

Ультра-все на максимум (4K / 60 FPS / налаштування “ультра”)

процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 7 3700X;

відеокарта: GeForce RTX 4070 Ti або AMD RX 7900 XT;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце: 190 ГБ (SSD).