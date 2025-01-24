Стали известны системные требования Doom: The Dark Ages и дата релиза игры

На презентации Xbox Developer Direct 2025 Bethesda Softworks и id Software объявили, что новый шутер Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года. Игра станет доступной на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а подписчики Game Pass смогут играть с первого дня без дополнительной оплаты.

Разработчики показали новые фрагменты геймплея, подчеркнув мрачную атмосферу и уникальный стиль игры, вдохновленный тёмным фэнтези. Doom: The Dark Ages сочетает традиционную динамику серии с элементами средневековой эстетики.

Предварительные заказы уже доступны. В украинском Steam базовая версия стоит 2449 гривен, а расширенное издание Premium Edition обойдётся в 3499 гривен.

Системные требования Doom: The Dark Ages разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду:

Процессор: 8-ядерный AMD Zen 2 или Intel Core 10-го поколения

Оперативная память: 16 ГБ

Графический адаптер: с поддержкой трассировки лучей и минимум 8 ГБ видеопамяти (например, GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 6600)

Хранилище: 100 ГБ свободного места на NVMe SSD

Таблица с полным перечнем требований будет представлена ближе к релизу.