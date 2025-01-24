Стали известны системные требования Doom: The Dark Ages и дата релиза игры24.01.25
На презентации Xbox Developer Direct 2025 Bethesda Softworks и id Software объявили, что новый шутер Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года. Игра станет доступной на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а подписчики Game Pass смогут играть с первого дня без дополнительной оплаты.
Разработчики показали новые фрагменты геймплея, подчеркнув мрачную атмосферу и уникальный стиль игры, вдохновленный тёмным фэнтези. Doom: The Dark Ages сочетает традиционную динамику серии с элементами средневековой эстетики.
Предварительные заказы уже доступны. В украинском Steam базовая версия стоит 2449 гривен, а расширенное издание Premium Edition обойдётся в 3499 гривен.
Системные требования Doom: The Dark Ages разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду:
- Процессор: 8-ядерный AMD Zen 2 или Intel Core 10-го поколения
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический адаптер: с поддержкой трассировки лучей и минимум 8 ГБ видеопамяти (например, GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 6600)
- Хранилище: 100 ГБ свободного места на NVMe SSD
Таблица с полным перечнем требований будет представлена ближе к релизу.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Samsung официально представила серию флагманских смартфонов Galaxy S25, включающую три модели: базовую S25, S25+ и S25 Ultra. Традиционно основное внимание уделено улучшению производительности, качеству дисплеев, камерам и функциям на базе искусственного интеллекта
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Стали известны системные требования Doom: The Dark Ages и дата релиза игры Doom игры
На презентации Xbox Developer Direct 2025 Bethesda Softworks и id Software объявили, что новый шутер Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года.
Samsung Galaxy S25 Ultra получил новое стеклокерамическое стекло Gorilla Armor 2 Samsung смартфон
В ходе испытаний Gorilla Armor 2 в Samsung Galaxy S25 Ultra продемонстрировал способность выдерживать падения с высоты до 2,2 метра на поверхность, имитирующую бетон
У Netflix уже более 300 миллионов подписчиков
Google теперь требует активного JavaScript на ПК для работы поиска
Apple MacBook Air с OLED дисплеем не выйдет до 2029 года
Alpina B8 GT — самая мощная модель у тюнинг ателье BMW
Смартфоны Samsung Galaxy S25 будут обновляться до 2032 года
Киевстар установила за год 197 тысяч аккумуляторов и 2700 генераторов для базовых станций
Смартфоны Samsung Galaxy S25 покажут на Unpacked 2025 уже сегодня
Дональд Трамп отсрочил запрет на TikTok в США на 75 дней