Стали відомі системні вимоги Doom: The Dark Ages та дата релізу гри24.01.25
На презентації Xbox Developer Direct 2025 Bethesda Softworks та id Software оголосили, що новий шутер Doom: The Dark Ages вийде 15 травня 2025 року. Гра стане доступною на ПК, Xbox Series X|S і PlayStation 5, а Передплатники Game Pass зможуть грати з першого дня без додаткової оплати.
Розробники показали нові фрагменти геймплею, підкресливши похмуру атмосферу та унікальний стиль гри, натхненний темним фентезі. Doom: The Dark Ages поєднує традиційну динаміку серії з елементами середньовічної естетики.
Попередні замовлення доступні. В українському Steam базова версія коштує 2449 гривень, а розширене видання Premium Edition коштуватиме 3499 гривень.
Системні вимоги Doom: The Dark Ages роздільній здатності 1080p з частотою 60 кадрів за секунду:
- Процесор: 8-ядерний AMD Zen 2 або Intel Core 10-го покоління
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ
- Графічний адаптер: з підтримкою трасування променів та мінімум 8 ГБ відеопам’яті (наприклад, GeForce RTX 2060 Super або Radeon RX 6600)
- Сховище: 100 ГБ вільного місця на NVMe SSD
Таблиця з повним переліком вимог буде представлена ближче до релізу.
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