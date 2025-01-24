Стали відомі системні вимоги Doom: The Dark Ages та дата релізу гри

На презентації Xbox Developer Direct 2025 Bethesda Softworks та id Software оголосили, що новий шутер Doom: The Dark Ages вийде 15 травня 2025 року. Гра стане доступною на ПК, Xbox Series X|S і PlayStation 5, а Передплатники Game Pass зможуть грати з першого дня без додаткової оплати.

Розробники показали нові фрагменти геймплею, підкресливши похмуру атмосферу та унікальний стиль гри, натхненний темним фентезі. Doom: The Dark Ages поєднує традиційну динаміку серії з елементами середньовічної естетики.

Попередні замовлення доступні. В українському Steam базова версія коштує 2449 гривень, а розширене видання Premium Edition коштуватиме 3499 гривень.

Системні вимоги Doom: The Dark Ages роздільній здатності 1080p з частотою 60 кадрів за секунду:

Процесор: 8-ядерний AMD Zen 2 або Intel Core 10-го покоління

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Графічний адаптер: з підтримкою трасування променів та мінімум 8 ГБ відеопам’яті (наприклад, GeForce RTX 2060 Super або Radeon RX 6600)

Сховище: 100 ГБ вільного місця на NVMe SSD

Таблиця з повним переліком вимог буде представлена ​​ближче до релізу.