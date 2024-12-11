Стал известен ТОП-10 игр на Sony PlayStation 1

Sony празднует 30-летие бренда PlayStation, отмечая три десятилетия успехов в игровой индустрии. Стартовая консоль PlayStation, выпущенная в декабре 1994 года, стала революцией, предоставив разработчикам мощные инструменты и свободу для воплощения инновационных идей.

Одной из самых интересных тем, связанных с юбилеем, стал список самых продаваемых игр для PlayStation 1, который недавно был опубликован популярным блогером под ником Stealth. На вершине рейтинга оказалась Gran Turismo — гоночный симулятор, который, несмотря на низкую популярность жанра в те годы, стал настоящим хитом. На втором месте расположилась легендарная JRPG Final Fantasy VII, которая до сих пор считается одной из лучших в жанре. Замыкает тройку лидеров Gran Turismo 2, продолжившая успех оригинала.

ТОП-10 самых продаваемых игр на PlayStation 1

Gran Turismo — 10.85 млн проданных копий;

Final Fantasy VII — 10.02 млн;

Gran Turismo 2 — 9.37 млн;

Final Fantasy VIII — 8.60 млн;

Tekken 3 — 8.30 млн;

Harry Potter and the Philosopher’s Stone — 8.00 млн;

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back — 7.58 млн;

Crash Bandicoot: Warped — 7.13 млн;

Tomb Raider — 7.10 млн;

Metal Gear Solid — 7.00 млн.