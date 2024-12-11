Став відомий ТОП-10 ігор на Sony PlayStation 111.12.24
Sony святкує 30-річчя бренду PlayStation, відзначаючи три десятиліття успіхів в ігровій індустрії. Стартова консоль PlayStation, випущена у грудні 1994 року, стала революцією, надавши розробникам потужні інструменти та свободу для втілення інноваційних ідей.
Однією з найцікавіших тем, пов’язаних з ювілеєм, став список ігор для PlayStation 1, що нещодавно був опублікований популярним блогером під ніком Stealth. На вершині рейтингу опинилася Gran Turismo — гоночний симулятор, який, незважаючи на низьку популярність жанру, став справжнім хітом. На другому місці розташувалася легендарна JRPG Final Fantasy VII, яка досі вважається однією з найкращих у жанрі. Замикає трійку лідерів Gran Turismo 2, яка продовжила успіх оригіналу.
ТОП-10 найпопулярніших ігор на PlayStation 1
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- Gran Turismo – 10.85 млн проданих копій;
- Final Fantasy VII – 10.02 млн;
- Gran Turismo 2 – 9.37 млн;
- Final Fantasy VIII – 8.60 млн;
- Tekken 3 – 8.30 млн;
- Harry Potter and the Philosopher’s Stone – 8.00 млн;
- Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back – 7.58 млн;
- Crash Bandicoot: Warped – 7.13 млн;
- Tomb Raider – 7.10 млн;
- Metal Gear Solid – 7.00 млн.
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