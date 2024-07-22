США может запретить поставки любой техники и технологий в Китай, как и сейчас для россии22.07.24
Начинается новый этап экономического противостояния между США и Китаем. Американское правительство уже ввело ряд жестких ограничений на поставки высокопроизводительных чипов и технологий в Китай, но, похоже, на этом не собирается останавливаться.
Появилась информация, что компании Tokyo Electron и ASML Holding NV, главные поставщики технологий и оборудования для производства полупроводников, получили предупреждение за помощь Китаю в обходе этих ограничений. В связи с этим в США рассматривают возможность введения более жестких мер, вплоть до применения правила FDPR (Foreign Direct Product Rule).
Согласно правилам FDPR, если продукт был произведен с использованием американских технологий, правительство США имеет право остановить его продажу, включая продукты, произведенные в другой стране. В настоящее время такие ограничения уже действуют в отношении России, куда запрещены прямые поставки любой техники и технологий.
Министерство торговли США требует от японской и голландской компаний более жестких ограничений в отношении китайских партнеров. Реакция компаний пока неизвестна. Представитель Tokyo Electron заявил, что не может комментировать геополитические вопросы. Со стороны ASML пока также не поступало никаких комментариев.
Однако известно, что при запрете на поставки EUV-литографов в Китай в начале года ASML прекратила отгрузку литографического оборудования старого стандарта DUV по готовым контрактам под давлением США. Поэтому жесткие претензии к ASML вызывают некоторое удивление.
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