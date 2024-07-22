США може заборонити постачання будь-якої техніки та технологій до Китаю, як і зараз для росії

Починається новий етап економічного протистояння між США та Китаєм. Американський уряд уже ввів низку жорстких обмежень на постачання високопродуктивних чіпів та технологій до Китаю, але, схоже, на цьому не збирається зупинятися.

З’явилася інформація, що компанії Tokyo Electron та ASML Holding NV, головні постачальники технологій та обладнання для виробництва напівпровідників, отримали попередження за допомогу Китаю в обході цих обмежень. У зв’язку з цим у США розглядають можливість запровадження більш жорстких заходів , до застосування правила FDPR (Foreign Direct Product Rule).

Згідно з правилами FDPR, якщо продукт був виготовлений з використанням американських технологій, уряд США має право зупинити його продаж, включаючи продукти, вироблені в іншій країні. В даний час такі обмеження вже діють щодо Росії, куди заборонено пряме постачання будь-якої техніки та технологій.

Міністерство торгівлі США вимагає від японської та голландської компаній більш жорстких обмежень щодо китайських партнерів. Реакція компаній поки що невідома. Представник Tokyo Electron заявив, що не може коментувати геополітичні питання. З боку ASML поки що також не надходило жодних коментарів.

Проте відомо, що при забороні на постачання EUV-літографів до Китаю на початку року ASML припинила відвантаження літографічного обладнання старого стандарту DUV за готовими контрактами під тиском США. Тому жорсткі претензії до ASML викликають певне здивування.