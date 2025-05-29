SSD Twopan Nano оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев

Компания Twopan представила Nano SSD — миниатюрный USB-накопитель, который делает акцент на защите личных данных и физической надежности. Nano SSD представляет собой компактную флешку объёмом 512 ГБ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Она способна запомнить до 20 отпечатков и не требует стороннего ПО для работы — авторизация происходит напрямую через встроенный биометрический сенсор.

Производительность и совместимость

Скорость чтения и передачи данных достигает 450 МБ/с, а подключение осуществляется через USB-C 3.1. Устройство совместимо с:

iPhone 15/16 (поддерживается прямая запись видео в 4K при 60 FPS, формат HEVC),

MacBook и iPad,

Android-смартфонами,

консолями PS5 и Steam Deck,

камерами Canon и Sony.

Корпус выполнен из алюминия и ударопрочного пластика, весит всего 5 граммов. Nano SSD выдерживает падения с высоты до 10 метров и защищён от пыли и влаги по стандарту IP65.

Устройство уже доступно для предзаказа на Kickstarter по цене $99. Поставки ожидаются в августе 2025 года.

Японская компания Suneast начала продажи ультракомпактной флешки Nano с разъёмом USB-C. Устройство настолько миниатюрное, что может оставаться в смартфоне, планшете или ноутбуке практически на постоянной основе, не мешая при использовании.

Корпус флешки имеет габариты всего 10,6 мм выступающей части, размеры — 10,6 × 20 × 13,5 мм, вес — 2,8 грамма. Nano предлагает до 512 ГБ памяти и обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 450 МБ/с при чтении и до 400 МБ/с при записи.

Устройство поставляется отформатированным в exFAT, что обеспечивает широкую совместимость — поддерживаются Windows 10/11, macOS 15+, Linux, Android 14+, iOS 18.0.1+ и iPadOS 17.6.1+. Хотя официально более старые версии ОС не указаны, в большинстве случаев они также корректно работают с exFAT.

Стоимость зависит от объема памяти: версия на 128 ГБ стоит около $29, 256 ГБ — $49, а модель на 512 ГБ — $89. Продажи стартовали в Японии, и приобрести флешку можно, например, в сети Bic Camera.