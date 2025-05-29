SSD Twopan Nano оснащений вбудованим сканером відбитків пальців

Компанія Twopan представила Nano SSD – мініатюрний USB-накопичувач, який наголошує на захисті особистих даних і фізичної надійності. Nano SSD є компактною флешкою ​​об’ємом 512 ГБ з вбудованим сканером відбитків пальців. Вона здатна запам’ятати до 20 відбитків і не вимагає стороннього програмного забезпечення для роботи – авторизація відбувається безпосередньо через вбудований біометричний сенсор.

Продуктивність та сумісність

Швидкість читання та передачі даних досягає 450 МБ/с, а підключення здійснюється через USB-C 3.1. Пристрій сумісний з:

iPhone 15/16 (підтримується прямий запис відео в 4K при 60 FPS, формат HEVC),

MacBook та iPad,

Android-смартфонами,

консолями PS5 та Steam Deck,

камерами Canon та Sony.

Корпус виконаний з алюмінію та ударостійкого пластику, важить всього 5 грамів. Nano SSD витримує падіння з висоти до 10 метрів і захищений від пилу та вологи за стандартом IP65.

Пристрій вже доступний для замовлення на Kickstarter за ціною $99. Постачання очікуються в серпні 2025 року.

Японська компанія Suneast розпочала продаж ультракомпактної флешки Nano з роз’ємом USB-C. Пристрій настільки мініатюрний, що може залишатися у смартфоні, планшеті або ноутбуку практично на постійній основі, не заважаючи при використанні.

Корпус флешки має габарити всього 10,6 мм виступаючої частини, розміри – 10,6×20×13,5 мм, вага – 2,8 грама. Nano пропонує до 512 ГБ пам’яті та забезпечує високу швидкість передачі даних: до 450 МБ/с при читанні та до 400 МБ/с при записі.

Пристрій постачається відформатованим у exFAT, що забезпечує широку сумісність – підтримуються Windows 10/11, MacOS 15+, Linux, Android 14+, iOS 18.0.1+ та iPadOS 17.6.1+. Хоча офіційно старіші версії ОС не зазначені, здебільшого вони також коректно працюють із exFAT.

Вартість залежить від обсягу пам’яті: версія на 128 ГБ коштує близько $29, 256 ГБ – $49, а модель на 512 ГБ – $89. Продаж стартував у Японії, і придбати флешку можна, наприклад, у мережі Bic Camera.