SSD Samsung емкостью 122,88 ТБ с QLC V-NAND предназначены для корпоративного рынка

Samsung представила новый SSD с технологией QLC V-NAND, предназначенный для корпоративного сегмента, который отличается рекордной ёмкостью в 122,88 ТБ. Этот накопитель демонстрирует высокую производительность и энергоэффективность, что делает его оптимальным решением для использования в дата-центрах и серверах, ориентированных на обработку данных с применением искусственного интеллекта.

Модель Samsung BM1743 способна обеспечивать последовательную скорость чтения до 7,5 ГБ/с и записи до 3 ГБ/с. Показатели случайных операций чтения достигают 1,6 млн IOPS, а записи — до 45 тыс. IOPS. В сравнении с предыдущими версиями, новый накопитель предлагает улучшение производительности ввода-вывода в 4,1 раза, а также повышение энергоэффективности на 45% при последовательной записи. Эти характеристики делают его особенно привлекательным для дата-центров и облачных сервисов, где критически важны как высокая производительность, так и экономия энергии.

Кроме того, Samsung представила другие модели SSD, включая PM9D3a и PM1753, которые предлагают разнообразные форм-факторы и ёмкости до 32 ТБ. Модель PM9D3a демонстрирует скорость последовательного чтения до 12 ГБ/с и записи до 6,8 ГБ/с. PM1753, в свою очередь, поддерживает скорость чтения до 14,8 Гбит/с и записи до 11 Гбит/с. Эти устройства предназначены для широкого круга применений, от серверов для ИИ до облачных вычислений.

Интересное про SSD

Kioxia (ранее называлась Toshiba), ведущий производитель твердотельных накопителей (SSD), анонсировала накопители с оптическим интерфейсом, предназначенные для экологичных центров обработки данных нового поколения. Технология заменяет традиционные электрические сигналы и медные провода на лазерные и оптические кабели, что позволяет размещать накопители на расстоянии до 40 метров от серверов.

Преимущество оптической технологии заключается в оптимизации энергопотребления центров обработки данных за счет увеличенного расстояния между вычислительными системами, которые генерируют много тепла, и хранилищем, которое требует минимального охлаждения. Использование меньших разъемов и устойчивость к электромагнитным помехам также способствует компактности и уменьшению затрат на экранирование кабелей.

Технология улучшает модульность, позволяя центрам обработки данных наращивать объем памяти без увеличения задержки. Ожидается, что будущие поколения PCIe также перейдут на оптические интерфейсы для SSD, что обеспечит более быструю и надежную передачу данных.

Не только Kioxia работает в этом направлении. Intel разрабатывает оптические чиплеты, способные обеспечивать соединение со скоростью 4 Тбит/с между процессорами и графическими процессорами. TSMC, в свою очередь, представила компактный универсальный фотонный механизм (CPOUPE), обеспечивающий оптическое соединение на уровне материнской платы со скоростью до 6,4 Тбит/с. Эти разработки направлены на удовлетворение растущих потребностей в вычислительной мощности и снижении энергопотребления в условиях роста применения искусственного интеллекта и центров обработки данных.