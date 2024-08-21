SSD Samsung ємністю 122,88 ТБ із QLC V-NAND призначені для корпоративного ринку21.08.24
Samsung представила новий SSD з технологією QLC V-NAND, призначений для корпоративного сегменту, що відрізняється рекордною ємністю 122,88 ТБ. Цей накопичувач демонструє високу продуктивність та енергоефективність, що робить його оптимальним рішенням для використання у дата-центрах та серверах, орієнтованих на обробку даних із застосуванням штучного інтелекту.
Модель Samsung BM1743 здатна забезпечувати послідовну швидкість читання до 7,5 ГБ/с та запису до 3 ГБ/с. Показники випадкових операцій читання досягають 1600000 IOPS, а записи – до 45 тис. IOPS. Порівняно з попередніми версіями, новий накопичувач пропонує покращення продуктивності введення-виведення в 4,1 рази, а також підвищення енергоефективності на 45% при послідовному записі. Ці характеристики роблять його особливо привабливим для дата-центрів та хмарних сервісів, де критично важливі як висока продуктивність, так і економія енергії.
Крім того, Samsung представила інші моделі SSD, включаючи PM9D3a та PM1753, які пропонують різноманітні форм-фактори та ємності до 32 ТБ. Модель PM9D3a демонструє швидкість послідовного читання до 12 ГБ/с та запису до 6,8 ГБ/с. PM1753, у свою чергу, підтримує швидкість читання до 14,8 Гбіт/с та запису до 11 Гбіт/с. Ці пристрої призначені для широкого кола застосувань, від серверів ІІ до хмарних обчислень.
Цікаве про SSD
Kioxia (раніше називалася Toshiba), провідний виробник твердотільних накопичувачів (SSD), анонсувала накопичувачі з оптичним інтерфейсом, призначені для екологічних центрів обробки даних нового покоління. Технологія замінює традиційні електричні сигнали та мідні дроти на лазерні та оптичні кабелі, що дозволяє розміщувати накопичувачі на відстані до 40 метрів від серверів.
Перевага оптичної технології полягає в оптимізації енергоспоживання центрів обробки даних за рахунок збільшеної відстані між обчислювальними системами, що генерують багато тепла, та сховищем, яке потребує мінімального охолодження. Використання менших роз’ємів та стійкість до електромагнітних перешкод також сприяє компактності та зменшенню витрат на екранування кабелів.
Технологія покращує модульність, дозволяючи центрам обробки даних нарощувати обсяг пам’яті без збільшення затримки.Очікується, що майбутні покоління PCIe також перейдуть на оптичні інтерфейси для SSD, що забезпечить більш швидку та надійну передачу даних.
Не лише Kioxia працює у цьому напрямку. Intel розробляє оптичні чіплети, здатні забезпечувати з’єднання зі швидкістю 4 Тбіт/с між процесорами та графічними процесорами. TSMC, у свою чергу, представила компактний універсальний фотонний механізм (CPOUPE), що забезпечує оптичну сполуку на рівні материнської плати зі швидкістю до 6,4 Тбіт/с. Ці розробки спрямовані на задоволення потреб у обчислювальній потужності та зниженні енергоспоживання в умовах зростання застосування штучного інтелекту та центрів обробки даних.
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SSD Samsung ємністю 122,88 ТБ із QLC V-NAND призначені для корпоративного ринкуSamsung SSD
Samsung BM1743 здатна забезпечувати послідовну швидкість читання до 7,5 ГБ/с та запису до 3 ГБ/с. Показники випадкових операцій читання досягають 1600000 IOPS, а записи – до 45 тис. IOPS.
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