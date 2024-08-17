Kioxia підключила SSD оптичним з’єднанням та отримала передачу даних зі швидкістю світла

Kioxia (раніше називалася Toshiba), провідний виробник твердотільних накопичувачів (SSD), анонсувала накопичувачі з оптичним інтерфейсом, призначені для екологічних центрів обробки даних нового покоління. Технологія замінює традиційні електричні сигнали та мідні дроти на лазерні та оптичні кабелі, що дозволяє розміщувати накопичувачі на відстані до 40 метрів від серверів.

Перевага оптичної технології полягає в оптимізації енергоспоживання центрів обробки даних за рахунок збільшеної відстані між обчислювальними системами, що генерують багато тепла, та сховищем, яке потребує мінімального охолодження. Використання менших роз’ємів та стійкість до електромагнітних перешкод також сприяє компактності та зменшенню витрат на екранування кабелів.

Технологія покращує модульність, дозволяючи центрам обробки даних нарощувати обсяг пам’яті без збільшення затримки. Очікується, що майбутні покоління PCIe також перейдуть на оптичні інтерфейси для SSD, що забезпечить більш швидку та надійну передачу даних.

Не лише Kioxia працює у цьому напрямі. Intel розробляє оптичні чіплети, здатні забезпечувати з’єднання зі швидкістю 4 Тбіт/с між процесорами та графічними процесорами. TSMC, у свою чергу, представила компактний універсальний фотонний механізм (CPOUPE), що забезпечує оптичну сполуку на рівні материнської плати зі швидкістю до 6,4 Тбіт/с. Ці розробки спрямовані на задоволення потреб у обчислювальній потужності та зниженні енергоспоживання в умовах зростання застосування штучного інтелекту та центрів обробки даних.

Раніше

Kioxia (раніше – Toshiba Memory) анонсувала розширення присутності на ринку споживчих твердотільних накопичувачів, збільшивши постачання продукції після запуску нового бренду на базі об’єднаних виробничих потужностей.

Новий бренд буде запущено після внутрішньої інтеграції виробничих потужностей з випуску SSD у Kioxia, включаючи потужності OCZ Storage Solutions, придбані у 2013 році. Kioxia планує додати до них потужності з випуску SSD, які вона придбає у Lite-On Technology.

Угода з купівлі активів Lite-On може включати передачу Kioxia виробництва накопичувачів серії Plextor, яка також буде інтегрована в новий підрозділ з випуску твердотільних накопичувачів японської компанії.