Kioxia подключила SSD оптическим соединением и получила передачу данных со скоростью света

Kioxia (ранее называлась Toshiba), ведущий производитель твердотельных накопителей (SSD), анонсировала накопители с оптическим интерфейсом, предназначенные для экологичных центров обработки данных нового поколения. Технология заменяет традиционные электрические сигналы и медные провода на лазерные и оптические кабели, что позволяет размещать накопители на расстоянии до 40 метров от серверов.

Преимущество оптической технологии заключается в оптимизации энергопотребления центров обработки данных за счет увеличенного расстояния между вычислительными системами, которые генерируют много тепла, и хранилищем, которое требует минимального охлаждения. Использование меньших разъемов и устойчивость к электромагнитным помехам также способствует компактности и уменьшению затрат на экранирование кабелей.

Технология улучшает модульность, позволяя центрам обработки данных наращивать объем памяти без увеличения задержки. Ожидается, что будущие поколения PCIe также перейдут на оптические интерфейсы для SSD, что обеспечит более быструю и надежную передачу данных.

Не только Kioxia работает в этом направлении. Intel разрабатывает оптические чиплеты, способные обеспечивать соединение со скоростью 4 Тбит/с между процессорами и графическими процессорами. TSMC, в свою очередь, представила компактный универсальный фотонный механизм (CPOUPE), обеспечивающий оптическое соединение на уровне материнской платы со скоростью до 6,4 Тбит/с. Эти разработки направлены на удовлетворение растущих потребностей в вычислительной мощности и снижении энергопотребления в условиях роста применения искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Ранее

Kioxia (ранее — Toshiba Memory) анонсировала расширение присутствия на рынке потребительских твердотельных накопителей, увеличив поставки продукции после запуска нового бренда на базе объединённых производственных мощностей.

Новый бренд будет запущен после внутренней интеграции производственных мощностей по выпуску SSD в Kioxia, включая мощности OCZ Storage Solutions, приобретённые в 2013 году. Kioxia планирует добавить к ним мощности по выпуску SSD, которые она приобретёт у Lite-On Technology.

Сделка по покупке активов Lite-On может включать передачу Kioxia производства накопителей серии Plextor, которое тоже будет интегрирована в новое подразделение по выпуску твердотельных накопителей японской компании.