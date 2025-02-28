SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 выдает скорость чтения до 14 800 МБ/с. 1 ТБ стоит $200

Samsung наконец анонсировала свои первые SSD с интерфейсом PCIe 5.0, присоединившись к числу производителей, уже предлагающих такие накопители. Новая серия Samsung 9100 PRO обещает удвоенную скорость передачи данных, высокую энергоэффективность и ёмкость до 8 ТБ.

Характеристики и производительность

SSD Samsung 9100 PRO предлагает:

Скорость последовательного чтения — до 14 800 МБ/с (на 99% выше, чем у 990 PRO).

Скорость записи — до 13 400 МБ/с.

Произвольное чтение/запись — 2 200K / 2 600K IOPS.

На 49% выше энергоэффективность, чем у предшественника.

Варианты объёма: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Все модели оснащены радиаторами (толщина 8,8 мм у стандартных моделей и 11,25 мм у версии на 8 ТБ). Однако Samsung предложит и варианты без радиаторов для кастомных сборок.

Цена и доступность

1 ТБ — $199,99

2 ТБ — $299,99

4 ТБ — $549,99

Версия с радиатором — на $20 дороже

Накопители на 8 ТБ появятся во второй половине 2025 года

Купить SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 можно будет в марте.