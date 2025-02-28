SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 выдает скорость чтения до 14 800 МБ/с. 1 ТБ стоит $20028.02.25
Samsung наконец анонсировала свои первые SSD с интерфейсом PCIe 5.0, присоединившись к числу производителей, уже предлагающих такие накопители. Новая серия Samsung 9100 PRO обещает удвоенную скорость передачи данных, высокую энергоэффективность и ёмкость до 8 ТБ.
Характеристики и производительность
SSD Samsung 9100 PRO предлагает:
- Скорость последовательного чтения — до 14 800 МБ/с (на 99% выше, чем у 990 PRO).
- Скорость записи — до 13 400 МБ/с.
- Произвольное чтение/запись — 2 200K / 2 600K IOPS.
- На 49% выше энергоэффективность, чем у предшественника.
Варианты объёма: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Все модели оснащены радиаторами (толщина 8,8 мм у стандартных моделей и 11,25 мм у версии на 8 ТБ). Однако Samsung предложит и варианты без радиаторов для кастомных сборок.
Цена и доступность
- 1 ТБ — $199,99
- 2 ТБ — $299,99
- 4 ТБ — $549,99
- Версия с радиатором — на $20 дороже
- Накопители на 8 ТБ появятся во второй половине 2025 года
Купить SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 можно будет в марте.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Нам представилась возможность одними из первых рассказать про смартфон Oppo Reno13 Pro – представителя среднего высокого класса с хорошей производительностью, неплохими камерами и новыми алгоритмами обработки фото.
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 выдает скорость чтения до 14 800 МБ/с. 1 ТБ стоит $200 Samsung SSD
Samsung наконец анонсировала свои первые SSD с интерфейсом PCIe 5.0, присоединившись к числу производителей, уже предлагающих такие накопители.
Google и Qualcomm продлят срок обновления Андроид до 8 лет. Первыми их получат смартфоны Samsung Google Qualcomm Андроид обновление
Google и Qualcomm объявили о программе, которая позволит производителям, таким как Samsung, предоставлять до восьми лет обновлений Android OS и безопасности.
SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 выдает скорость чтения до 14 800 МБ/с. 1 ТБ стоит $200
Google и Qualcomm продлят срок обновления Андроид до 8 лет. Первыми их получат смартфоны Samsung
Китайский ИИ DeepSeek ускоряет Nvidia H800 в 8 раз с помощью FlashMLA для обхода санкций
MSI анонсировала игровые ноутбуки с видеокартами RTX 5000-серии
Анонсирован бесплатный Microsoft Office с поддержкой рекламы и ограниченными функциями
Модульный ноутбук Framework 12 позволит выбирать необходимые разъемы
Google заменит SMS на QR-коды при двухфаторной аутентификации
Разработчики на россии больше не смогут создавать приложения Apple
5 преимуществ дискретной видеокарты в ноутбуке
Бизнес-ноутбук Asus ExpertBook B1 (B1503CVA) с Intel Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD стоит 31 999 грн
Электро-велосипед Mercedes-AMG F1 City Edition за $4000 разгоняется до 45 км/ч и комплектуется умным шлемом