SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 видає швидкість читання до 14800 МБ/с. 1 ТБ коштує $200

Samsung нарешті анонсувала свої перші SSD з інтерфейсом PCIe 5.0, приєднавшись до виробників, які вже пропонують такі накопичувачі. Нова серія Samsung 9100 PRO обіцяє подвоєну швидкість передачі даних, високу енергоефективність та ємність до 8 ТБ.

Характеристики та продуктивність

SSD Samsung 9100 PRO пропонує:

Швидкість послідовного читання — до 14 800 МБ/с (на 99% вище, ніж у 990 PRO).

Швидкість запису — до 13 400 МБ/с.

Довільне читання/запис — 2 200K / 2 600K IOPS.

На 49% вища енергоефективність, ніж у попередника.

Варіанти об’єму: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ та 8 ТБ. Всі моделі оснащені радіаторами (товщина 8,8 мм у стандартних моделей та 11,25 мм у версії на 8 ТБ). Однак Samsung запропонує варіанти без радіаторів для кастомних збірок.

Ціна та доступність

1 ТБ — $199,99

2 ТБ — $299,99

4 ТБ – $549,99

Версія з радіатором — на $20 дорожча

Накопичувачі на 8 ТБ з’являться у другій половині 2025 року

Купити SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 можна буде у березні.