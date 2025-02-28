SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 видає швидкість читання до 14800 МБ/с. 1 ТБ коштує $20028.02.25
Samsung нарешті анонсувала свої перші SSD з інтерфейсом PCIe 5.0, приєднавшись до виробників, які вже пропонують такі накопичувачі. Нова серія Samsung 9100 PRO обіцяє подвоєну швидкість передачі даних, високу енергоефективність та ємність до 8 ТБ.
Характеристики та продуктивність
SSD Samsung 9100 PRO пропонує:
- Швидкість послідовного читання — до 14 800 МБ/с (на 99% вище, ніж у 990 PRO).
- Швидкість запису — до 13 400 МБ/с.
- Довільне читання/запис — 2 200K / 2 600K IOPS.
- На 49% вища енергоефективність, ніж у попередника.
Варіанти об’єму: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ та 8 ТБ. Всі моделі оснащені радіаторами (товщина 8,8 мм у стандартних моделей та 11,25 мм у версії на 8 ТБ). Однак Samsung запропонує варіанти без радіаторів для кастомних збірок.
Ціна та доступність
- 1 ТБ — $199,99
- 2 ТБ — $299,99
- 4 ТБ – $549,99
- Версія з радіатором — на $20 дорожча
- Накопичувачі на 8 ТБ з’являться у другій половині 2025 року
Купити SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 можна буде у березні.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Нам представилася можливість одними з перших розповісти про смартфон Oppo Reno13 Pro – представника середнього високого класу з гарною продуктивністю, непоганими камерами та новими алгоритмами обробки фото.
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 видає швидкість читання до 14800 МБ/с. 1 ТБ коштує $200 Samsung SSD
Samsung нарешті анонсувала свої перші SSD з інтерфейсом PCIe 5.0, приєднавшись до виробників, які вже пропонують такі накопичувачі.
Google та Qualcomm продовжать термін оновлення Андроїд до 8 років Google Qualcomm Андроід оновлення
Google та Qualcomm оголосили про програму, яка дозволить виробникам, таким як Samsung, надавати до восьми років оновлень Android OS та безпеки.
SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 видає швидкість читання до 14800 МБ/с. 1 ТБ коштує $200
Google та Qualcomm продовжать термін оновлення Андроїд до 8 років
Китайський ІІ DeepSeek прискорює Nvidia H800 у 8 разів за допомогою FlashMLA для обходу санкцій
MSI анонсувала ігрові ноутбуки з відеокартами RTX 5000 серії
Анонсовано безкоштовний Microsoft Office з підтримкою реклами та обмеженими функціями
Модульний ноутбук Framework 12 дозволить вибирати необхідні роз’єми
Google замінить SMS на QR-коди при двофаторній автентифікації
Розробники на росії більше не зможуть створювати програми Apple
Бізнес-ноутбук Asus ExpertBook B1 (B1503CVA) з Intel Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ SSD коштує 31 999 грн
Електро-велосипед Mercedes-AMG F1 City Edition за $4000 розганяється до 45 км/год та комплектується розумним шоломом
Redmi Book Pro 16 – перший ноутбук Xiaomi зі штучним інтелектом
Нова мишка Asus має картриджі із запахом