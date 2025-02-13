Спустя неделю со старта продаж уже зафиксирован случай оплавления разъема питания GeForce RTX 5090

Первый случай оплавления порта питания видеокарты GeForce RTX 5090 был зафиксирован после того, как один из пользователей Reddit сообщил о проблеме во время игры в Battlefield 5. Хотя игра не считается чрезмерно требовательной, пользователь почувствовал запах гари и обнаружил, что разъем питания и кабель, подключенный к блоку питания Asus, начали дымиться. Блок питания также пострадал.

Интересно, что пользователь утверждает, что он правильно подключил устройство, однако вместо оригинального кабеля, который идет в комплекте с видеокартой, был использован сторонний кабель от компании Moddiy. Этот кабель работал с RTX 4090 два года без проблем, но, видимо, не выдержал повышенных нагрузок RTX 5090, что привело к возникновению неисправности.

Стоит отметить, что аналогичные проблемы с перегревом и оплавлением разъема питания были замечены и у RTX 4090, и после этого Nvidia заменяла 16-контактный разъем 12VHPWR на более надежный 12V-2×6, чтобы устранить этот дефект.