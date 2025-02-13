Через тиждень зі старту продажів вже зафіксовано випадок оплавлення роз’єму живлення GeForce RTX 509013.02.25
Перший випадок оплавлення порту живлення відеокарти GeForce RTX 5090 був зафіксований після того, як один із користувачів Reddit повідомив про проблему під час гри в Battlefield 5. Хоча гра не вважається надмірно вимогливою, користувач відчув запах гару і виявив, що роз’єм живлення та кабель, підключений до блоку живлення Asus, почався. Блок живлення також постраждав.
Цікаво, що користувач стверджує, що він правильно підключив пристрій, проте замість оригінального кабелю, що йде в комплекті з відеокартою, використали сторонній кабель від компанії Moddiy. Цей кабель працював з RTX 4090 два роки без проблем, але, мабуть, не витримав підвищених навантажень RTX 5090, що призвело до несправності.
Варто відзначити, що аналогічні проблеми з перегріванням і оплавленням роз’єму живлення були помічені і у RTX 4090, і після цього Nvidia заміняла 16-контактний роз’єм 12VHPWR на надійніший 12V-2×6, щоб усунути цей дефект.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Через тиждень зі старту продажів вже зафіксовано випадок оплавлення роз’єму живлення GeForce RTX 5090 GeForce RTX Nvidia відеокарта
Перший випадок оплавлення порту живлення відеокарти GeForce RTX 5090 був зафіксований після того, як один із користувачів Reddit повідомив про проблему під час гри в Battlefield 5
Asus Zenbook DUO нового покоління із двома сенсорними OLED-екранами 3K вже в Україні Asus OLED ноутбук події в Україні
Asus представила в Україні Zenbook DUO (2024) UX8406 — ультрапортативний ноутбук із двома 14-дюймовими OLED-дисплеями, які можна розгорнути на 180°
Через тиждень зі старту продажів вже зафіксовано випадок оплавлення роз’єму живлення GeForce RTX 5090
Asus Zenbook DUO нового покоління із двома сенсорними OLED-екранами 3K вже в Україні
Інвестиції в ШІ зростуть за 2025 рік удвічі
Google Messages зможе приймати дзвінки WhatsApp
Технологія Visa Tap to Add Card працює в Україні
TSMC обмежить замовлення з Китаю на чіпи 16 нм
ШІ-відеогенератор OmniHuman-1 від власників TikTok створює надреалістичні відео з будь-якого фото
ChatGPT Search став безкоштовним для всіх
Кількість проданих копій гри GTA V досягла 210 млн, а Red Dead Redemption 2 – понад 70 млн
Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16 AI та Neo 18 AI з RTX 5070 отримали Core Ultra 9 та GeForce RTX 5070 Ti
Warner Bros. опублікувала на YouTube понад 30 старих фільмів