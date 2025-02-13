Через тиждень зі старту продажів вже зафіксовано випадок оплавлення роз’єму живлення GeForce RTX 5090

Перший випадок оплавлення порту живлення відеокарти GeForce RTX 5090 був зафіксований після того, як один із користувачів Reddit повідомив про проблему під час гри в Battlefield 5. Хоча гра не вважається надмірно вимогливою, користувач відчув запах гару і виявив, що роз’єм живлення та кабель, підключений до блоку живлення Asus, почався. Блок живлення також постраждав.

Цікаво, що користувач стверджує, що він правильно підключив пристрій, проте замість оригінального кабелю, що йде в комплекті з відеокартою, використали сторонній кабель від компанії Moddiy. Цей кабель працював з RTX 4090 два роки без проблем, але, мабуть, не витримав підвищених навантажень RTX 5090, що призвело до несправності.

Варто відзначити, що аналогічні проблеми з перегріванням і оплавленням роз’єму живлення були помічені і у RTX 4090, і після цього Nvidia заміняла 16-контактний роз’єм 12VHPWR на надійніший 12V-2×6, щоб усунути цей дефект.