Spotify получила рекордный доход в 2024 году

Spotify опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2024 года, отметив первый в истории компании полностью прибыльный год. Этому способствовал рост числа платных подписчиков в последние месяцы.

Общая аудитория сервиса увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 675 миллионов активных пользователей в месяц. Количество подписчиков премиум-версии выросло на 11%, достигнув 263 миллионов, что превысило ожидания аналитиков.

Выручка компании за четвёртый квартал составила 4,2 миллиарда евро, а чистая прибыль — 477 миллионов евро. С учётом предыдущих кварталов, 2024 год стал первым, когда Spotify завершила его с положительным финансовым результатом. Руководство компании во главе с генеральным директором Даниэлем Эком сосредоточилось на стратегии повышения прибыльности, благодаря чему чистая прибыль за год достигла 1,4 миллиарда евро.

В первом квартале 2025 года сервис планирует привлечь ещё три миллиона новых пользователей, а количество подписчиков премиум-доступа, по прогнозам, увеличится на два миллиона. Компания рассчитывает вновь получить 4,2 миллиарда евро дохода, а ожидаемая валовая маржа составит 31,5% за счёт выручки от подписок и рекламы.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Spotify выплатила музыкантам, издателям и партнёрам рекордные 10 миллиардов долларов.