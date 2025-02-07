Spotify отримала рекордний дохід у 2024 році

Spotify опублікувала фінансовий звіт за четвертий квартал 2024 року, відзначивши перший в історії компанії прибутковий рік. Цьому сприяло зростання кількості платних передплатників останніми місяцями.

Загальна аудиторія сервісу збільшилася на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року та досягла 675 мільйонів активних користувачів на місяць. Кількість передплатників преміум-версії зросла на 11%, досягнувши 263 мільйонів, що перевищило очікування аналітиків.

Виторг компанії за четвертий квартал склав 4,2 мільярда євро, а чистий прибуток — 477 мільйонів євро. З урахуванням попередніх кварталів, 2024 став першим, коли Spotify завершила його з позитивним фінансовим результатом. Керівництво компанії на чолі з генеральним директором Даніелем Еком зосередилося на стратегії підвищення прибутковості, завдяки чому чистий прибуток за рік досяг 1,4 мільярда євро.

У першому кварталі 2025 року сервіс планує залучити ще три мільйони нових користувачів, а кількість передплатників преміум-доступу, за прогнозами, збільшиться на два мільйони. Компанія розраховує знову отримати 4,2 мільярди євро доходу, а очікувана валова маржа складе 31,5% за рахунок виручки від передплат і реклами.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2024 року Spotify виплатила музикантам, видавцям та партнерам рекордні 10 мільярдів доларів.