Спортивные наушники SHOKZ OpenRun Pro 2 с костной проводимостью звука работают до 12 часов

Компания SHOKZ представила новую модель спортивных наушников с костной проводимостью звука под названием SHOKZ OpenRun Pro 2. Наушники отличаются улучшенным качеством звука с акцентом на низкие частоты, уменьшенной задержкой и поддержкой функции Dual Device Connection, позволяющей подключать устройство к двум устройствам одновременно.

SHOKZ OpenRun Pro 2 обладают защитой от воды, пота и пыли, что делает их идеальными для использования во время тренировок. Встроенные микрофоны эффективно подавляют посторонние шумы, обеспечивая четкую передачу голоса при телефонных разговорах.

Автономность устройства составляет до 12 часов, а функция быстрой зарядки позволяет всего за 5 минут получить 150 минут воспроизведения музыки. Наушники SHOKZ OpenRun Pro 2 уже доступны для покупки по цене $239.