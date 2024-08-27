Спортивные наушники SHOKZ OpenRun Pro 2 с костной проводимостью звука работают до 12 часов27.08.24
Компания SHOKZ представила новую модель спортивных наушников с костной проводимостью звука под названием SHOKZ OpenRun Pro 2. Наушники отличаются улучшенным качеством звука с акцентом на низкие частоты, уменьшенной задержкой и поддержкой функции Dual Device Connection, позволяющей подключать устройство к двум устройствам одновременно.
SHOKZ OpenRun Pro 2 обладают защитой от воды, пота и пыли, что делает их идеальными для использования во время тренировок. Встроенные микрофоны эффективно подавляют посторонние шумы, обеспечивая четкую передачу голоса при телефонных разговорах.
Автономность устройства составляет до 12 часов, а функция быстрой зарядки позволяет всего за 5 минут получить 150 минут воспроизведения музыки. Наушники SHOKZ OpenRun Pro 2 уже доступны для покупки по цене $239.
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