Спортивні навушники SHOKZ OpenRun Pro 2 з кістковою провідністю звуку працюють до 12 годин

Компанія SHOKZ представила нову модель спортивних навушників з кістковою провідністю звуку під назвою SHOKZ OpenRun Pro 2. Навушники відрізняються покращеною якістю звуку з акцентом на низькі частоти, зменшеною затримкою та підтримкою функції Dual Device Connection, що дозволяє підключати пристрій до двох пристроїв одночасно.

SHOKZ OpenRun Pro 2 мають захист від води, поту та пилу, що робить їх ідеальними для використання під час тренувань. Вбудовані мікрофони ефективно придушують сторонні шуми, забезпечуючи чітку передачу голосу під час телефонних розмов.

Автономність пристрою становить до 12 годин, а функція швидкого заряджання дозволяє всього за 5 хвилин отримати 150 хвилин відтворення музики. Навушники SHOKZ OpenRun Pro 2 вже доступні для покупки за ціною $239.