Спекулянты взвинтили цены видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 до $9000

Флагманская видеокарта GeForce RTX 5090, несмотря на высокую стоимость, вызвала ажиотаж среди игроков по всему миру. Однако стартовые поставки оказались весьма ограниченными, и большая часть устройств была быстро раскуплена перекупщиками.

Журналисты немецкого издания PC Games Hardware выяснили, что в одной из крупных торговых сетей почти весь доступный объём новых видеокарт оказался в руках посредников благодаря использованию специальных ботов. Подобная ситуация наблюдается не только в Европе, но и в других регионах.

На Тайване, который является одним из ключевых рынков для графических процессоров, видеокарты GeForce RTX 5090 уже продаются по цене 300 000 новых тайваньских долларов, что эквивалентно 9100 долларам США. Это почти в пять раз превышает рекомендованную стоимость устройства.

Недостаток видеокарт связан с ограниченным количеством поставок. По данным источников, на Тайвань поступило лишь несколько единиц устройства. Ситуацию усугубляет то, что в регионе продолжаются празднования Китайского Нового года, что может задержать следующую партию.

Не лучше обстоят дела и в США, где спекулянты активно перепродают новые видеокарты по завышенным ценам на платформах вроде eBay. Отдельные предложения доходят до 9500 долларов за GeForce RTX 5090.

Ближайшие поставки ожидаются только через несколько недель, поэтому на рынке сохраняется дефицит. В таких условиях перекупщики продолжают спекулировать на ажиотаже, пользуясь нетерпением покупателей.