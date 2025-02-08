Спекулянты взвинтили цены видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 до $900008.02.25
Флагманская видеокарта GeForce RTX 5090, несмотря на высокую стоимость, вызвала ажиотаж среди игроков по всему миру. Однако стартовые поставки оказались весьма ограниченными, и большая часть устройств была быстро раскуплена перекупщиками.
Журналисты немецкого издания PC Games Hardware выяснили, что в одной из крупных торговых сетей почти весь доступный объём новых видеокарт оказался в руках посредников благодаря использованию специальных ботов. Подобная ситуация наблюдается не только в Европе, но и в других регионах.
На Тайване, который является одним из ключевых рынков для графических процессоров, видеокарты GeForce RTX 5090 уже продаются по цене 300 000 новых тайваньских долларов, что эквивалентно 9100 долларам США. Это почти в пять раз превышает рекомендованную стоимость устройства.
Недостаток видеокарт связан с ограниченным количеством поставок. По данным источников, на Тайвань поступило лишь несколько единиц устройства. Ситуацию усугубляет то, что в регионе продолжаются празднования Китайского Нового года, что может задержать следующую партию.
Не лучше обстоят дела и в США, где спекулянты активно перепродают новые видеокарты по завышенным ценам на платформах вроде eBay. Отдельные предложения доходят до 9500 долларов за GeForce RTX 5090.
Ближайшие поставки ожидаются только через несколько недель, поэтому на рынке сохраняется дефицит. В таких условиях перекупщики продолжают спекулировать на ажиотаже, пользуясь нетерпением покупателей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Купить смартфон Poco X7 Pro стало возможным совсем недавно. Как выяснилось, это довольно интересный аппарат бренда с хорошим процессором, достаточным объемом памяти, защитой корпуса и оптической стабилизацией у камеры. Но есть и нюансы. Посмотрим, как они влияют на опыт использования
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Спекулянты взвинтили цены видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 до $9000 GeForce RTX Nvidia бизнес видеокарта
На Тайване, который является одним из ключевых рынков для графических процессоров, видеокарты GeForce RTX 5090 уже продаются по цене 300 000 новых тайваньских долларов, что эквивалентно 9100 долларам США
Aston Martin снова в «24 часа Ле-Мана» с Valkyrie LMH на V12 автомобиль спорт
Aston Martin представил новый гиперкар Valkyrie LMH, который в 2025 году примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Этот шаг станет первой попыткой британского автопроизводителя завоевать победу в общем зачёте
Aston Martin снова в «24 часа Ле-Мана» с Valkyrie LMH на V12
В Украине показали мессенджер Bridge — альтернативу Телеграму
Топ 15 электрокаров, которые стоит купить в 2025 году
Первый в Европе ноутбук с видеокартой Nvidia RTX 5090 и AMD Ryzen 9 9955HX3D стоит €3860
Spotify получила рекордный доход в 2024 году
Samsung Galaxy S24 Ultra оказался единственным Android-флагманом среди топ-10 продаваемых смартфонов 2024 года
lifecell запустил тариф c безлимитным интернетом для MNP-абонентов
CapacMouse Pro — миниатюрная компьютерная мышка-брелок