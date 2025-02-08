Спекулянти підняли ціни відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090 до $900008.02.25
Флагманська відеокарта GeForce RTX 5090, незважаючи на високу вартість, викликала ажіотаж серед гравців у всьому світі. Проте стартові поставки виявилися дуже обмеженими, і більшість пристроїв було швидко розкуплено перекупниками.
Журналісти німецького видання PC Games Hardware з’ясували, що в одній із великих торгових мереж майже весь доступний обсяг нових відеокарт опинився в руках посередників завдяки використанню спеціальних роботів. Подібна ситуація спостерігається не лише в Європі, а й у інших регіонах.
На Тайвані, який є одним із ключових ринків для графічних процесорів, відеокарти GeForce RTX 5090 вже продаються за ціною 300 000 нових тайванських доларів, що еквівалентно 9100 доларів США. Це майже вп’ятеро перевищує рекомендовану вартість пристрою.
Нестача відеокарт пов’язана з обмеженою кількістю постачання. За даними джерел, на Тайвань надійшло лише кілька одиниць пристрою. Ситуацію посилює те, що у регіоні продовжуються святкування Китайського Нового року, що може затримати наступну партію.
Не кращі справи і в США, де спекулянти активно перепродують нові відеокарти за завищеними цінами на платформах на зразок eBay. Окремі пропозиції сягають 9500 доларів за GeForce RTX 5090.
Найближчі поставки очікуються лише за кілька тижнів, тому на ринку зберігається дефіцит. У таких умовах перекупники продовжують спекулювати ажіотажем, користуючись нетерпінням покупців.
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