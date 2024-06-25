SpaceX представила Starlink Mini для туристов

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, представила новую версию спутникового интернета Starlink под названием Starlink Mini.

Устройство оснащено встроенным Wi-Fi-роутером и потребляет 20-40 Вт, что почти вдвое меньше потребления обычного терминала Starlink (33-62 Вт). Starlink Mini можно запитывать от пауэрбанка с USB-C PD мощностью не менее 100 Вт (20В/5А) и он защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Пропускная способность новинки превышает 100 Мбит/с.

Терминал разработан специально для путешественников, имеет компактные размеры (259×259×38.5 мм) и весит 1.1 кг.

Starlink Mini уже доступен для покупки в США, с началом поставок в июле. Он входит в тарифный план Residential, стоимость терминала составляет $599, а месячная подписка — $30. За эту сумму пользователи получают 50 ГБ интернета на месяц, а каждый дополнительный гигабайт стоит $1.