SpaceX представила Starlink Mini для туристів25.06.24
Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, представила нову версію супутникового інтернету Starlink під назвою Starlink Mini.
Пристрій оснащений вбудованим Wi-Fi-роутером і споживає 20-40 Вт, що майже вдвічі менше за споживання звичайного терміналу Starlink (33-62 Вт). Starlink Mini можна запитувати від пауербанку з USB-C PD потужністю не менше 100 Вт (20В/5А) і він захищений від води та пилу за стандартом IP67. Пропускна спроможність новинки перевищує 100 Мбіт/с.
Термінал розроблений спеціально для мандрівників, має компактні розміри (259×259×38.5 мм) та важить 1.1 кг.
Starlink Mini вже доступний для покупки в США, з початком постачання в липні. Він входить у тарифний план Residential, вартість терміналу становить $599, а місячна передплата — $30. За цю суму користувачі отримують 50 ГБ інтернету на місяць, а кожен додатковий гігабайт коштує $1.
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