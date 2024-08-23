Сотрудничество NVIDIA и MediaTek снизит цену на игровые мониторы с G-Sync23.08.24
NVIDIA и MediaTek объявили о партнёрстве, направленном на удешевление игровых мониторов с поддержкой технологии G-Sync. Ранее для реализации этой технологии требовалось использование отдельного аппаратного модуля, что значительно увеличивало стоимость устройства. Однако с появлением новых платформ от MediaTek, необходимость в таком модуле исчезает, что позволяет предоставить аппаратную поддержку NVIDIA G-Sync большему количеству дисплеев.
По словам представителей Nvidia, новые платформы от MediaTek предложат тот же набор функций, что и аппаратные модули G-Sync. Среди возможностей упоминаются поддержка переменной частоты обновления, 12-битная точность цвета, технология Reflex Analyzer и другие. Первые мониторы с полноценной поддержкой NVIDIA G-Sync на платформе MediaTek уже анонсированы. Это модели AOC Agon Pro AG276QSG2, Acer Predator XB273U F5 и ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR.
Стоит отметить, что в 2019 году NVIDIA представила инициативу G-Sync Compatible, в рамках которой обеспечивается поддержка мониторов с VESA Adaptive-Sync (AMD FreeSync). NVIDIA также сертифицирует дисплеи с этой технологией на соответствие требованиям G-Sync, однако пользователи видеокарт Nvidia могут активировать переменную частоту кадров даже на мониторах с Adaptive-Sync, которые официально не поддерживаются.
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Сотрудничество NVIDIA и MediaTek снизит цену на игровые мониторы с G-SyncMediaTek NVIDIA
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