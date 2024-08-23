Співпраця NVIDIA та MediaTek зробить ігрові монітори з G-Sync дешевше23.08.24
NVIDIA та MediaTek оголосили про партнерство, спрямоване на здешевлення ігрових моніторів з підтримкою технології G-Sync. Раніше для реалізації цієї технології потрібно використання окремого апаратного модуля, що значно збільшувало вартість пристрою. Однак з появою нових платформ від MediaTek, необхідність у такому модулі зникає, що дозволяє надати апаратну підтримку NVIDIA G-Sync більшій кількості дисплеїв.
За словами представників Nvidia, нові платформи від MediaTek запропонують той самий набір функцій, що й апаратні модулі G-Sync. Серед можливостей згадуються підтримка змінної частоти оновлення, 12-бітна точність кольору, технологія Reflex Analyzer та інші. Перші монітори з повноцінною підтримкою NVIDIA G-Sync на платформі MediaTek вже анонсовані. Це моделі AOC Agon Pro AG276QSG2, Acer Predator XB273U F5 та ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR.
Варто зазначити, що у 2019 році NVIDIA представила ініціативу G-Sync Compatible, в рамках якої забезпечується підтримка моніторів із VESA Adaptive-Sync (AMD FreeSync). NVIDIA також сертифікує дисплеї з цією технологією на відповідність вимогам G-Sync, проте користувачі відеокарт Nvidia можуть активувати змінну частоту кадрів навіть на моніторах з Adaptive-Sync, які офіційно не підтримуються.
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