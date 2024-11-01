Sony закрыла Firewalk Studios разработавшую провальную игру Concord01.11.24
Многопользовательский шутер Concord от Firewalk Studios стал крупным разочарованием для игроков и одним из самых громких игровых провалов года. Ожидания от проекта были высоки, учитывая значительные вложения и маркетинговую кампанию Sony. Однако на фоне сильной конкуренции на рынке Concord не смог привлечь аудиторию: игроки были недовольны дизайном персонажей, однообразными картами и отсутствием уникальных идей. Всего за две недели после запуска сервера игры были закрыты.
В сети появлялись слухи о возможной версии Concord в формате free-to-play, что поддерживалось наблюдаемыми изменениями в файлах проекта на платформе Steam. Но на фоне новостей о закрытии Firewalk Studios стало ясно, что перезапуска не будет. Глава игрового подразделения Sony Герман Хульст подтвердил окончательное закрытие и поблагодарил команду за работу, отметив, что, несмотря на усилия, проект не достиг нужной популярности.
Sony также сообщила о закрытии студии Neon Koi, работавшей над мобильным экшеном, чьи детали пока остаются неизвестными. При этом руководство планирует перевести некоторых сотрудников обеих студий в другие внутренние подразделения, чтобы сохранить их опыт и навыки.
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Sony закрыла Firewalk Studios разработавшую провальную игру ConcordSony игры
Многопользовательский шутер Concord от Firewalk Studios стал крупным разочарованием для игроков и одним из самых громких игровых провалов года.
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