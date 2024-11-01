Sony закрила Firewalk Studios, що розробила провальну гру Concord01.11.24
Розрахований на багато користувачів шутер Concord від Firewalk Studios став великим розчаруванням для гравців і одним з найгучніших ігрових провалів року. Очікування від проекту були високі з огляду на значні вкладення та маркетингову кампанію Sony. Однак на тлі сильної конкуренції на ринку Concord не зміг залучити аудиторію: гравці були незадоволені дизайном персонажів, одноманітними картами та відсутністю унікальних ідей. За два тижні після запуску сервера гри були закриті.
У мережі з’являлися чутки про можливу версію Concord в форматі free-to-play, що підтримувалося змінами у файлах проекту на платформі Steam. Але на тлі новин про закриття Firewalk Studios стало зрозумілим, що перезапуску не буде. Голова ігрового підрозділу Sony Герман Хульст підтвердив остаточне закриття та подякував команді за роботу, зазначивши, що, незважаючи на зусилля, проект не досягнув потрібної популярності.
Sony також повідомила про закриття студії Neon Koi, яка працювала над мобільним екшеном, чиї деталі поки що залишаються невідомими. При цьому керівництво планує перевести деяких співробітників обох студій до інших внутрішніх підрозділів, щоб зберегти їх досвід та навички.
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Sony закрила Firewalk Studios, що розробила провальну гру ConcordSony ігри
Розрахований на багато користувачів шутер Concord від Firewalk Studios став великим розчаруванням для гравців і одним з найгучніших ігрових провалів року.
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