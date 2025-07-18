Sony RX1R III — карманная камера с 61 Мпикс сенсором Exmor R за $5100

Спустя почти десять лет ожидания Sony официально анонсировала RX1R III — новую модель в линейке компактных камер с полнокадровой матрицей. Устройство оснащено 61-мегапиксельным сенсором Exmor R, процессором BIONZ XR и системой автофокуса на базе искусственного интеллекта, способной отслеживать лица, головы, тела, животных и даже транспорт.

Основные характеристики Sony RX1R III

Камера оснащена фиксированным объективом ZEISS Sonnar T* 35 мм F2, который получил поддержку технологии Step Crop. Она позволяет цифровым способом переключаться между эквивалентными фокусными расстояниями 35, 50 и 70 мм без смены объектива. Это делает RX1R III универсальным инструментом — как для уличной фотографии, так и для портретов или съёмок в поездках.

Новинка поддерживает запись видео в формате 4K, оснащена электронным видоискателем XGA OLED с увеличением 0,7×, улучшенным аккумулятором (до 300 кадров на одном заряде), а также влагозащищённым корпусом из магниевого сплава. Экран — фиксированный, а общий дизайн минималистичный, в духе предыдущих моделей.

Для кого Sony RX1R III

Вес камеры составляет около 500 граммов, что делает её портативной альтернативой более крупным системам без потери качества. RX1R III не столько конкурирует со смартфонами, сколько наполняет нишу компактных, но мощных автономных камер для профессионалов и энтузиастов.

Sony делает ставку на идею «карманной студии» без компромиссов — и это предложение, скорее всего, будет ориентировано на пользователей, готовых платить за максимальную производительность в минимальном корпусе.