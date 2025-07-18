Sony RX1R III – кишенькова камера з 61 Мпікс сенсором Exmor R за $5100

Майже через десять років очікування Sony офіційно анонсувала RX1R III — нову модель у лінійці компактних камер з повнокадровою матрицею. Пристрій оснащений 61-мегапіксельним сенсором Exmor R, процесором BIONZ XR та системою автофокусу на базі штучного інтелекту, здатної відстежувати обличчя, голови, тіла, тварин та навіть транспорт.

Основні характеристики Sony RX1R III

Камера оснащена фіксованим об’єктивом ZEISS Sonnar T* 35 мм F2, який отримав підтримку технології Step Crop. Вона дозволяє цифровим способом перемикатися між еквівалентними фокусними відстанями 35, 50 та 70 мм без зміни об’єктива. Це робить RX1R III універсальним інструментом як для вуличної фотографії, так і для портретів або зйомок у поїздках.

Новинка підтримує запис відео у форматі 4K, оснащена електронним видошукачем XGA OLED зі збільшенням 0,7×, покращеним акумулятором (до 300 кадрів на одному заряді), а також вологозахищеним корпусом з магнієвого сплаву. Екран – фіксований, а загальний дизайн мінімалістичний, на кшталт попередніх моделей.

Для кого Sony RX1R III

Вага камери становить близько 500 грамів, що робить її портативною альтернативою більшим системам без втрати якості. RX1R III не так конкурує зі смартфонами, скільки наповнює нішу компактних, але потужних автономних камер для професіоналів та ентузіастів.

Sony робить ставку на ідею “кишенькової студії” без компромісів – і ця пропозиція, швидше за все, буде орієнтована на користувачів, які готові платити за максимальну продуктивність у мінімальному корпусі.