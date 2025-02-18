Sony продала 75 млн приставок PlayStation 518.02.25
Sony обнародовала финансовый отчет за третий квартал 2025 финансового года, в котором сообщила, что общее количество поставленных консолей PlayStation 5 достигло 75 миллионов единиц. В период с октября по декабрь 2024 года на рынок поступило 9,5 миллиона устройств.
Общий объем продаж игр для PlayStation 5 и PlayStation 4 увеличился, достигнув 95,9 миллиона копий. Это на 6,2 миллиона больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако продажи игр от независимых разработчиков снизились на 4,6 миллиона экземпляров, составив 16,2 миллиона. Цифровые версии игр остаются популярными — на них пришлось 74% всех продаж, хотя этот показатель сократился на три процента.
Снижение продаж игр крупных издателей совпадает с успехом сторонних релизов, среди которых Black Myth: Wukong и ремейк Silent Hill 2, привлекшие внимание аудитории во второй половине 2024 года.
Кроме того, Sony отметила рост числа активных пользователей PlayStation Network. Количество ежемесячных пользователей сервиса увеличилось до 129 миллионов по сравнению со 123 миллионами в предыдущем финансовом году.
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