Sony продала 75 млн приставок PlayStation 518.02.25
Sony оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал 2025 фінансового року, в якому повідомила, що загальна кількість поставлених консолей PlayStation 5 досягла 75 мільйонів одиниць. У період з жовтня по грудень 2024 року на ринок надійшло 9,5 мільйонів пристроїв.
Загальний обсяг продажів ігор для PlayStation 5 та PlayStation 4 збільшився, досягнувши 95,9 мільйона копій. Це на 6,2 мільйона більше, ніж за аналогічний період на рік раніше. Проте продажі ігор від незалежних розробників знизилися на 4,6 мільйона екземплярів, склавши 16,2 мільйона. Цифрові версії ігор залишаються популярними — на них припало 74% усіх продажів, хоча цей показник скоротився на три відсотки.
Зниження продажів ігор великих видавців співпадає з успіхом сторонніх релізів, серед яких Black Myth: Wukong та ремейк Silent Hill 2, які привернули увагу аудиторії у другій половині 2024 року.
Крім того, Sony відзначила зростання кількості активних користувачів PlayStation Network. Кількість щомісячних користувачів сервісу збільшилася до 129 мільйонів порівняно зі 123 мільйонами попереднього фінансового року.
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