Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL

Sony Group объявила о стратегическом изменении в своём бизнесе бытовой электроники — компания передаёт контроль над подразделением домашних развлечений, в том числе над брендом телевизоров Bravia, китайской TCL Electronics Holdings. Японский производитель продаст TCL 51% этого бизнеса и создаст совместное предприятие, которое должно начать работу в апреле 2027 года.

В рамках партнёрства новая компания будет выпускать телевизоры под брендами Sony и Bravia, однако в их основе будут использоваться дисплейные технологии TCL. Для Sony это очередной шаг по выходу из низкомаржинальных сегментов рынка потребительской электроники на фоне усиления конкуренции и давления на прибыльность.

Почему телевизоры Sony будут делать TCL?

В то же время TCL получает возможность существенно укрепить свои позиции за пределами Китая. Компания уже входит в число крупнейших производителей телевизоров в мире и активно расширяет присутствие в США и Европе, в том числе в сегменте доступных моделей. Использование бренда Sony и её инженерной экспертизы может помочь TCL закрепиться и в более дорогом, премиальном классе устройств.

В последние годы Sony всё больше концентрируется на направлениях с более высокой маржой — играх, кино, музыке, аниме и спортивных трансляциях. Ранее компания уже сократила или закрыла бизнесы персональных компьютеров, планшетов и портативных медиаплееров. Рынок телевизоров, где доминируют корейские и китайские производители, становится для японских компаний всё менее привлекательным.

Несмотря на это, телевизоры Bravia долгое время удерживали позиции благодаря репутации премиального продукта с качественным изображением и звуком. Sony позиционировала их как часть собственной творческой экосистемы — устройства для просмотра контента в том виде, в каком его задумывали создатели. Новое партнёрство с TCL должно определить, каким будет будущее этого бренда в условиях изменений на глобальном рынке.