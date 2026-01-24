Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL    

Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL24.01.26
Sony Group объявила о стратегическом изменении в своём бизнесе бытовой электроники — компания передаёт контроль над подразделением домашних развлечений, в том числе над брендом телевизоров Bravia, китайской TCL Electronics Holdings. Японский производитель продаст TCL 51% этого бизнеса и создаст совместное предприятие, которое должно начать работу в апреле 2027 года.
В рамках партнёрства новая компания будет выпускать телевизоры под брендами Sony и Bravia, однако в их основе будут использоваться дисплейные технологии TCL. Для Sony это очередной шаг по выходу из низкомаржинальных сегментов рынка потребительской электроники на фоне усиления конкуренции и давления на прибыльность.
Почему телевизоры Sony будут делать TCL?
В то же время TCL получает возможность существенно укрепить свои позиции за пределами Китая. Компания уже входит в число крупнейших производителей телевизоров в мире и активно расширяет присутствие в США и Европе, в том числе в сегменте доступных моделей. Использование бренда Sony и её инженерной экспертизы может помочь TCL закрепиться и в более дорогом, премиальном классе устройств.
В последние годы Sony всё больше концентрируется на направлениях с более высокой маржой — играх, кино, музыке, аниме и спортивных трансляциях. Ранее компания уже сократила или закрыла бизнесы персональных компьютеров, планшетов и портативных медиаплееров. Рынок телевизоров, где доминируют корейские и китайские производители, становится для японских компаний всё менее привлекательным.
Несмотря на это, телевизоры Bravia долгое время удерживали позиции благодаря репутации премиального продукта с качественным изображением и звуком. Sony позиционировала их как часть собственной творческой экосистемы — устройства для просмотра контента в том виде, в каком его задумывали создатели. Новое партнёрство с TCL должно определить, каким будет будущее этого бренда в условиях изменений на глобальном рынке.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL Sony бизнес Китай телевизор
Sony Group объявила о стратегическом изменении в своём бизнесе бытовой электроники — компания передаёт контроль над подразделением домашних развлечений, в том числе над брендом телевизоров Bravia, китайской TCL Electronics Holdings
Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC Bluetooth edifier колонка
Edifier представила портативную Bluetooth-колонку M330 II – обновленную версию своей ретро-линейки с улучшенным звуком
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника
Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam
Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета
Asus все таки решила больше не выпускать смартфонов
TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами
LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Стартовал предзаказ на смартфоны Oppo Reno15