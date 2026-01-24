   

Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL

24.01.26

Sony Bravia 8 II

 

Sony Group объявила о стратегическом изменении в своём бизнесе бытовой электроники — компания передаёт контроль над подразделением домашних развлечений, в том числе над брендом телевизоров Bravia, китайской TCL Electronics Holdings. Японский производитель продаст TCL 51% этого бизнеса и создаст совместное предприятие, которое должно начать работу в апреле 2027 года.

 

В рамках партнёрства новая компания будет выпускать телевизоры под брендами Sony и Bravia, однако в их основе будут использоваться дисплейные технологии TCL. Для Sony это очередной шаг по выходу из низкомаржинальных сегментов рынка потребительской электроники на фоне усиления конкуренции и давления на прибыльность.

 

Почему телевизоры Sony будут делать TCL?

 

В то же время TCL получает возможность существенно укрепить свои позиции за пределами Китая. Компания уже входит в число крупнейших производителей телевизоров в мире и активно расширяет присутствие в США и Европе, в том числе в сегменте доступных моделей. Использование бренда Sony и её инженерной экспертизы может помочь TCL закрепиться и в более дорогом, премиальном классе устройств.

 

В последние годы Sony всё больше концентрируется на направлениях с более высокой маржой — играх, кино, музыке, аниме и спортивных трансляциях. Ранее компания уже сократила или закрыла бизнесы персональных компьютеров, планшетов и портативных медиаплееров. Рынок телевизоров, где доминируют корейские и китайские производители, становится для японских компаний всё менее привлекательным.

 

Несмотря на это, телевизоры Bravia долгое время удерживали позиции благодаря репутации премиального продукта с качественным изображением и звуком. Sony позиционировала их как часть собственной творческой экосистемы — устройства для просмотра контента в том виде, в каком его задумывали создатели. Новое партнёрство с TCL должно определить, каким будет будущее этого бренда в условиях изменений на глобальном рынке.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
793
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
57
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
24.01.26 | 08.13
Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL    
Sony Bravia 8 II

Sony Group объявила о стратегическом изменении в своём бизнесе бытовой электроники — компания передаёт контроль над подразделением домашних развлечений, в том числе над брендом телевизоров Bravia, китайской TCL Electronics Holdings

23.01.26 | 18.47
Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC   
Edifier M330 II

Edifier представила портативную Bluetooth-колонку M330 II – обновленную версию своей ретро-линейки с улучшенным звуком

24.01.26 | 08.13
Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL
23.01.26 | 18.47
Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC
23.01.26 | 16.08
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
23.01.26 | 13.30
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
23.01.26 | 09.55
Теперь можно вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине
23.01.26 | 06.44
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника
22.01.26 | 16.59
Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam
22.01.26 | 13.28
Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета
22.01.26 | 10.14
Xiaomi выпустила самый компактный магнитный павер банк — он весит 100 г
22.01.26 | 07.20
Asus все таки решила больше не выпускать смартфонов
21.01.26 | 18.40
Ugreen MagFlo 2‑в‑1 — павер банк с MagSafe, подставкой и поддержкой Qi2
21.01.26 | 16.13
Honor Watch GS 5 — смарт часы, которые предупредят о риске заболеваний сердца
21.01.26 | 13.22
TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами
21.01.26 | 10.01
LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time
21.01.26 | 08.20
Стартовал предзаказ на смартфоны Oppo Reno15