Sony передає контроль над виробництвом телевізорів Bravia китайської TCL

Sony Group оголосила про стратегічну зміну у своєму бізнесі побутової електроніки — компанія передає контроль над підрозділом домашніх розваг, у тому числі брендом телевізорів Bravia, китайської TCL Electronics Holdings. Японський виробник продасть TCL 51% цього бізнесу та створить спільне підприємство, яке має розпочати роботу у квітні 2027 року.

У рамках партнерства нова компанія випускатиме телевізори під брендами Sony та Bravia, проте в їх основі будуть використовуватися дисплейні технології TCL. Для Sony це черговий крок щодо виходу з низькомаржинальних сегментів ринку споживчої електроніки на тлі посилення конкуренції та тиску на прибутковість.

Чому телевізори Sony робитимуть TCL?

У той же час, TCL отримує можливість істотно зміцнити свої позиції за межами Китаю. Компанія вже входить до числа найбільших виробників телевізорів у світі та активно розширює присутність у США та Європі, у тому числі в сегменті доступних моделей. Використання бренду Sony та її інженерної експертизи може допомогти TCL закріпитися і в дорожчому преміальному класі пристроїв.

В останні роки Sony все більше концентрується на напрямках з вищою маржою – іграх, кіно, музиці, аніме та спортивних трансляціях. Раніше компанія вже скоротила або закрила бізнес персональних комп’ютерів, планшетів та портативних медіаплеєрів. Ринок телевізорів, де домінують корейські та китайські виробники, стає для японських компаній все менш привабливим.

Незважаючи на це, телевізори Bravia тривалий час утримували позиції завдяки репутації преміального продукту з якісним зображенням та звуком. Sony позиціонувала їх як частину своєї творчої екосистеми – пристрої для перегляду контенту в тому вигляді, в якому його задумували автори. Нове партнерство з TCL має визначити, яким буде майбутнє цього бренду за умов змін на глобальному ринку.